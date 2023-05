Tom Pidcock zamířil na dres lídra na zahájení Světového poháru horských kol v Novém Městě na Moru poté, co „odstřelil pavučiny“

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) doufá, že po přípravě na zahajovací závod Světového poháru UCI v Novém Městě na Moravě svým prvním vítězstvím na horských kolech v sezóně „vyfoukne nějaké pavučiny“.

Po vítězstvích na Strade Bianche a umístění na stupních vítězů v Amstel Gold Race a Liege-Bastogne-Liege obrátil Pidcock začátkem tohoto měsíce svou pozornost ze silničních závodů na horská kola.

Před koncem úvodního závodu odstoupil s mechanickým problémem, ale vypadal v pořádku, když podruhé vyhrál ve švýcarském Churu.

Nyní míří na první kolo světového poháru UCI tento víkend v České republice

„Doufám, že z toho vylétly nějaké pavučiny,“ Pidcock se zamyslel

„Určitě jsem to cítil. Příští víkend je samozřejmě první mistrovství světa. Je to vlastně i vystavený kapitánský dres, na který bych v kariéře neměl moc šancí, myslím, že ne. Pěkné – dobré.“

Pidcock byl loni mistrem v Novém Městě na Moravě.

Byl to poslední podnik Světového poháru, kterého se zúčastnil v roce 2022, než se začal připravovat na svůj debut na Tour de France.

Pidcockova týmová kolegyně Pauline-Ferrand-Prevot byla v Choru druhá, když vyhrála o týden dříve v Gerrettu.

„Byl to opravdu těžký závod, takže jsem velmi rád, že jsem skončil druhý,“ řekl Ferran Prévot, který se v letošní sezóně připojil k Ineos.

„Upřímně řečeno, dnes jsem se necítil dobře, takže jsem se chtěl jen pokusit zůstat ve skupině a nakonec se pokusit skončit co nejlépe. Nakonec je velkým cílem příští týden, takže dnešek byl také dobrá příprava na příští víkend.

„Dnes to byl opravdu rychlý závod, většinou jeden závod do kopce a jeden sjezd. Bylo hezké dostat do nohou rytmus. Nebylo to jako opravdové kolo MTB, bylo to spíše pro silného jezdce, takže uvidíme.“ jak mohu být příští víkend.

„Letos v zimě jsem opravdu tvrdě pracoval. Dnes to byl teprve můj druhý závod, takže si myslím, že budu lepší a lepší. Jako vždy bude velký cíl v létě s mistrovstvím světa. Takže mám čas udělat pokrok.“

V této sezóně se závody Světového poháru MTB spojily a vytvořily novou soutěž.

Série obsahuje největší sportovní disciplíny – olympijský cross country, short Track cross country, maratonský cross country, sjezd, enduro a E-enduro – s 13 setkáními v nabitém kalendáři na rok 2023.

Vůbec poprvé budou všechny disciplíny k vidění na jediné akci v Les Portes du Soleil od 7. do 17. září, kdy se Francie připravuje na pořádání festivalu horských kol.

