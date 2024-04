Proč je najednou na Steamu 861 roguelike deck builderů?

Ve hře na budování balíčků začínáte se základní sadou karet a pak je postupem času vylepšujete a hledáte synergie a složené efekty. Roguelikes jsou hry, kde ke smrti dochází často, ale každý náhodný „běh“ otevírá možnosti do budoucna. V obou typech a při jejich kombinaci je klíčem zůstat jednoduchý, zmenšit balíček a optimalizovat svou strategii tak, aby každá karta a vylepšení směřovaly k nezastavitelnému tempu.

„Lean“ úplně nepopisuje současnou krajinu roguelike deckbuildingových her, ale rozhodně má spád. V době psaní tohoto článku má Steam 2 599 titulů označených uživateli „Palubní budova„a 861 s“Roguelike stavitel paluby„Ve všech jazycích, víc než dost na to, aby se dalo konverzovat Festival stavby lodí. Tento přebytek způsobil, že si někteří přátelé a spolupracovníci stěžovali, že každá nezávislá hra v dnešní době se zdá být buď útulným farmářským simulátorem, nebo falešným budováním karet.

Já, který jsem byl téměř pět let zcela posedlý staviteli palub, jsem chtěl vědět, proč tomu tak je.

v Zabijte věž, a většina nečestných návrhářů balíčků, bojujete s nepřáteli tažením karet a hraním omezeného počtu z nich: útočit, bránit, vylepšovat, vylepšovat atd. A co je nejdůležitější, nepřátelé vám ukážou, co budou dělat dál, takže můžete třídit a strategicky. MegaCrate

Vítězné bitvy vám dávají náhodný výběr nových karet, které mohou, ale nemusí vyhovovat vaší strategii. MegaCrate

Sami si zvolíte, jakou cestu se vydáte, plnou bitev, obchodů, náhodných „setkání“, zastávek na odpočinek a obohacujících „elitních“ bitev. MegaCrate

Obchody a setkání vám často umožňují nakupovat karty nebo artefakty a někdy je také odstranit. MegaCrate

Roguelike deckbuildingoví herní bossové jsou často navrženi tak, aby zpochybnili budovatelské strategie a vynutili si přizpůsobivost. MegaCrate

Nebo, jak se často stává, zemřete a začnete znovu s více kartami a upgrady odemknutými pro příště. MegaCrate

Co oslovuje vývojáře a hráče na karetních hrách pro jednoho hráče určených pro obrazovky? Jak vývojáři rozlišují mezi svými návrháři palubek? Jak propagujete titul ve výklenku, ale přeplněném výklenku?

reklama

Při hledání těchto odpovědí jsem mluvil se skupinou roguelike vývojářů, četl rozhovory a sledoval skupinové chaty od ostatních. Některá společná témata a trendy se odhalily. Jako dobře vyleštěná paluba každý prvek živil a podporoval ostatní.

Ale nejprve se vraťme na začátek, k jediné nejúčinnější ingredience úspěchu nepoctivého deckbuildera: dva kamarádi z vysoké školy ve věku 20 let, unavení z práce na zajišťování kvality.

Zabijte věžVýchozí bod

Zabijte věž Představuje to, co je pravděpodobně začátkem moderních singleplayerových roguelike deckbuilder videoher. nějaký hry možná Technicky Vlastní součet Budování balíčků zaměřené na boj v kombinaci s procedurálním generováním a smrtí/zlepšováním/opakováním roguelike her, ale hra z roku 2019 byla první, která prolomila vzorec a vybudovala kolem něj velké fanoušky. Zabijte věž To také podpořilo všeobecné nadšení pro karetní hry pro jednoho hráče na PC obecně – jiné než hry pro Windows Solitairealespoň.

v Videorozhovor s Ars Technicaa na konferenci Game Developers Conference (GDC) hovoří v roce 2019 o marketing A ArbitrážVývojáři Anthony Giovanetti a Casey Yano vyprávěli příběh hry. Giovanetti a Yanno se potkali na vysoké škole, odehráli pár jednorázových her, pak vystudovali a dostali práci. Giovanetti byl milovníkem karetních a deskových her a dokonce krátce provozoval obchod s hrami. Určitě znal mistra stavby paluby DominionAle jeho hlavní hra byla Netrunner-Stále spravuje komunitní web StimHack. Yano pracoval v Amazonu, kde řekl, že získal mentalitu společnosti „obsese zákazníkem“.

V polovině roku 2015 se oba znovu spojili a vložili své úsilí do vytvoření konceptu mezižánrové fúze, který zpočátku nazývali „Card Crawl“. Počínaje výkresy panáčka se procedurálně generuje postupový diagram FTLa vstup od některých pokročilých Netrunner Pracovali na testování hry, dokud nebude hra připravena pro Early Access na Steamu. Jedním z jejich nejdůležitějších objevů během vývoje bylo vysílání nepřátelských záměrů k hráči a zjednodušení vizuálů a indikátorů, až byly čitelné na první pohled, a to i v cizím jazyce.

reklama

Zabijte věž Do Steam Early Access byla vydána po více než dvou letech vývoje v listopadu 2017. První den se prodalo 200 kopií, druhý den 300 kopií a třetí den 150 kopií, od té doby klesal. Vývojáři vytvořili upoutávky, rozeslali více než 600 e-mailů zpravodajským kanálům a dalším médiím a během prvních dvou týdnů vydání prodali pouhé 2000 kopií.

Věci vypadaly ponuře, ale nakonec některé z 200 klíčů, které poslali streamerům, vedlo k nějaké živé hře. Vlivný čínský streamer porážka Relace nasbírala přes milion zhlédnutí, čímž se hra dostala na vrchol seznamu nejprodávanějších, což vedlo k větším prodejům, což vedlo k většímu počtu streamů atd. Tým byl vděčný za druhý dech a každý týden vydával nové záplaty a pomocí statistické zpětné vazby z prvních relací hru dále dolaďoval. Dávali pozor, aby neodstranili „falešné“ strategické objevy, protože chápali radost z „mocného stroje Rube Goldberga“.

Navzdory kritickému uznání, 99% pozitivnímu hodnocení Steamu a více než 1,5 milionu prodejů do září 2019, Yano řekl publiku GDC: „Nikdy jsme nezlepšili způsob prodeje hry. Řekl bych, že je to stále opravdu ústní.“ Ale věci Takto to jde dobře, takže si myslím, že v tom budeme pokračovat.

Bylo citováno mnoho vývojářů, se kterými jsem mluvil Zabijte věž Jako inspirace; Jeden z nich měl přes 1000 hodin. Design a úspěch hry se mnohonásobně znásobily a vytvořily nové výchozí body. BalatroVývojář Tvrdil, že nehrál deckmakery Než si vyrobil vlastní, fascinovaly ho potoky Štěstí je majitelem. Ten roguelike automat byl, Podle vývojářského bloguhluboce zasažen Zabijte věž. I když to nevíte, pravděpodobně víte.