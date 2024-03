České zprávy 23. března: Sobotní hlavní titulky

Zoo Praha dnes veřejnosti představí svou novou Gobi expozici pro koně Převalského (specifické plemeno). Čtyři koně, návštěvníci mohou v horní části pozorovat kočky manuelské, drobné savce a plazy. Stavět se začalo loni v říjnu, aby nahradilo zastaralou expozici Panenských hradů. Zoo do projektu včetně rekonstrukcí investovala 60 milionů korun. Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek vyzdvihl roli zoo při obnově některých koní Brzewalského do volné přírody jejich převozem do Mongolska.