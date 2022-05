Objektiv: Andrew Moore

Rusko, možná více než kterákoli jiná země, je místem, kde je historie silně zatížena a paměť každého je zatížena minulostí, ne-li zatížena.

Můžete popsat své zkušenosti s tvorbou seriálu Rusko/Ukrajina? Jaká jsou hlavní zkoumaná témata?

Před svým prvním příjezdem v roce 2000 jsem dobře znal jak historii, tak kulturu Ruska, ale musel jsem tyto znalosti dát do souvislosti s důvěrnějším porozuměním, které člověk má na Zemi a osobně.

Existuje úžasný příběh básníka Anna Achmatová, stojící v dlouhé řadě žen před věznicí během Stalinových čistek, všechny čekající v dálce a doufaly, že uvidí své uvězněné manžely. Žena za ní věděla, že je slavná básnířka, a pošeptala jí: „To si zapamatuj.“

Rusko, možná více než kterákoli jiná země, je místem, kde je historie silně zatížena a paměť každého je zatížena minulostí, ne-li přetížena. Řekl bych tedy, že navzdory tomu, co jsem věděl o historii země před svým odjezdem, nejdůležitější a poučné poznatky byly shromážděny z příběhů, které mi lidé vyprávěli.

Pokud jde o obecná témata, měl jsem dvě hlavní zásady. Prvním je co nejvíce se vyhnout jakýmkoli zastaralým stereotypům. V mé knize je jen velmi málo obrázků velkých bytových komplexů (a žádný z rudého čtverce), protože vypadaly jako ty nejprefabrikovanější a nejotřepanější obrázky života v bývalém Sovětském svazu.

Místo toho jsem se snažil pracovat více na okrajích věcí a ve skutečnosti mnoho míst, která jsem fotografoval, už bylo po obvodu země. Nakonec jsem střílel body na východ, západ, sever a jih, ale ne tolik ve středu země. A to do jisté míry fungovalo, protože jedním z velkých historických problémů Ruska byl nedostatek jasných hranic, v nichž by se mohlo vymezit (jak jeho historie znovu a znovu ukazuje).

Druhou myšlenkou bylo použití kontrastů, čímž mám na mysli předměty, které představují mnohovrstevný vzorec použití a historie. Znázornil jsem například bývalou synagogu předělanou na rozhlasovou stanici, klášter využívaný jako gulag, šlechtický zámeček přeměněný na dětské divadlo. Rusko oplývá weby, které nabízejí průřez časem. Rozpory těchto míst se zabývají nejen složitou ruskou minulostí, ale šířeji také procesy komprese a kolapsu soudobých dějin.