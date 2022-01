Elden Ring má zhruba 30 hodin a to je skvělá zpráva

Podle výrobce From Software Yasuhiro Kitao, Elden prsten lze dokončit zhruba za 30 hodin. To je opravdu pěkná doba. Dost dlouho na to, aby to bylo podstatné, ale ne příliš dlouho na to, aby vám to připadalo jako obrovská rána. Žádné nadýmání, více ježdění na spektrální koze, jak se říká.

Zprávy o herním čase Eldena Ringa pocházejí z Taipei Game Show, kde Kitao potvrdil, že hra měla odešla do zlata a odpověděl na spoustu otázek, včetně toho, jak dlouho to bude trvat, než to porazí.

„To se bude výrazně lišit podle hráče, ale pokud jde o cíle stanovené během vývoje, představa je taková, že hlavní trasu by mělo být možné dokončit během přibližně 30 hodin. Hra jako celek je poměrně masivní a obsahuje mnoho desítek dalších hodiny hraní, ale pokud mluvíme pouze o hlavní trase, nemělo by to trvat o moc déle.“

Kromě toho, že jde o solidní kus času, je 30+ hodin možná nepřekvapivé číslo. To je v souladu se všemi ostatními hrami Dark Souls podle mého Steam profilu. Vidím, že jsem zaznamenal 45 hodin v Dark Souls: Prepare To Die Edition, 31 hodin v Dark Souls 2 a 59 hodin v Dark Souls 3. Vezmeme-li v úvahu DLC a těžké souboje s bossy, zdá se to být správné.

A znovuhratelnost je zjevně velká věc i pro Elden Ring, jak zdůrazňuje Kitao.

„Ano můžeš [replay the game multiple times]. Ve skutečnosti, s tak obrovským světem, je hra navržena tak, aby ji bylo možné vyčistit, aniž byste museli zažít všechno. Někteří hráči budou dávat přednost tomu, aby se poprvé pokusili prozkoumat celou mapu, zatímco jiní nechají některé oblasti k průzkumu ve druhém nebo následujících cyklech.“

Kitao také říká, že technicky „je nemožné dosáhnout 100 procent“ při jednom přehrávání, „kvůli skutečnosti, že na konci jsou rozvětvené body“. Zní to, že bude mít několik konců jako ostatní Souls hry, s blížícím se koncem bude třeba učinit velká rozhodnutí.

Zatímco Kitao nezmiňuje questové linie, nepřekvapilo by mě, kdyby hra obsahovala i NPC questové linie, kde musíte splnit velmi specifickou sadu podmínek, abyste mohli projít jejich příběhy. Nemluvě o tom, že mají větší svět, do kterého mohou schovat tajemství, jako je Painted World Of Ariamis od Dark Souls nebo souboj s bossem Dark Sun Gwnydolin. Takže i když jste se mohli prokousat hlavním příběhem, představuji si, že tam bude tolik maličkostí, které byste mohli minout, a to i v několika hrách.

Osobně bych nechtěl, aby byl Elden Ring delší než 30 a více hodin. Ano, má být větší, odvážnější a rozlehlejší. Věc je, že doba hraní neurčuje kvalitu. Mohli byste mi dát 80 a více hodinovou hru triple-A, která je tak nabušená, že je to spíš jako brodit se mělkým koncem bazénu než hrát zábavnou videohru. Jsem si jistý, že From Software se díky otevřenému světu Elden Ring neztenčí. Myslím, že méně mělký konec, více vířivek a tobogánů, vlnobití a tříhlavé hydry.

Pokud si říkáte: „30 hodin?! Tak dlouho mi bude trvat, než porazím prvního šéfa!“, pak má pro vás Kitao slova útěchy.

„Toto je perfektní titul pro ty, kteří se o naše hry v minulosti zajímali, ale odradili je obavy z přílišné náročnosti her. Hra také obsahuje robustní systém vývoje postav a online multiplayer.“ .vždy můžete získat pomoc s těžšími částmi, abyste si prošli hrou.“

Soudě podle 45minutové herní prezentace jistě budete mít možnosti. Předvádějí se předvolání, včetně ptáka chrlícího oheň a spousty spektrálních vlků. Podívejte se na celou věc, pokud jste ze hry nadšení jako já. Je to malá lahůdka před hlavním chodem.