Jimmy Redknapp „nepřesvědčen“ Declanem Riceem a Thomasem Soucekem jako partner středního pole

Analytik Sky Sports Jamie Redknapp prohlásil, že nevěří, že by Declan Rice a Thomas Sosek fungovali jako středopolaři West Hamu.

West Ham v neděli utrpěl porážku 1:0 proti Manchesteru United a v tabulce Premier League je 13.

Rice a Sosek byli v posledních sezónách klíčovými hráči středu zálohy West Hamu, ale Hammers prožili sezonu zklamáním – prohráli sedm ze svých 13 zápasů.

Jamie Redknapp si není jistý, zda Declan Rice a Thomas Soucek spolupracují ve středu zálohy.

Po porážce na Old Trafford analytik Sky Sports Jamie Redknapp řekl, že Rice a Sosek jsou příliš „podobní“ a nejsou si jisti, zda fungují jako partnerství.

Řekl: „Dívám se na střed zálohy West Hamu a nejsem přesvědčen o partnerství Součka a Rice jako o partnerství.

„Dlouhodobé partnerství má své výhody, ale mluvím o určitých hrách, kde je potřeba být kreativní.

Redknapp řekl, že Casemiro hrál hlavní roli ve výhře Man United 1:0 nad West Hamem

„Teď ti to samozřejmě dá Souček, je skvělý ve vzduchu, rozehrávky s i proti. Je to důležité. Ale když se na někoho dívám, dívám se na Declana a on chce udělat malou přihrávku za roh, není docela tam, protože to není Součkova hra.“ .

„To není Souček. Máš (Pabla) Fornalse, (Saidi) Benrahma tam může hrát, (Flynn) Downs, (Lucas) Paqueta je zraněný, ale já prostě cítím ty dva, necítím žádný proud, když máš dva velmi podobní hráči..

Reis a Socic spolu pravidelně hráli od té doby, co se český reprezentant v lednu 2020 připojil k počáteční smlouvě o půjčce – která se v létě ukázala jako trvalá.

Gary Neville souhlasil s Redknappem a řekl, že mu Souček připomíná, jak Moyes používal Marouana Fellainiho. Kritik řekl, že zápas od té doby pokračuje a poznamenal, že nejlepší záložníci by nyní měli být schopni hrát na míči.

Souček bojoval s formou, když Redknapp volal po větší kreativitě ve středu zálohy

Redknapp navrhl, aby hráči jako Pablo Fornals a Said Benrahma hráli po boku Rice

Řekl: „Rodri v City, Fabinho a Casemiro mohou hrát. Držení hráče teď není negativní věc.“

Je to ten, kdo zachycuje a zahajuje útoky a dokáže hrát na půl tahu a rozehrávat přihrávky pro kreativnější hráče. Souček na tom není nejlépe.

„Sošik se může dostat do pokutového území a dostat se k věci, ale co se týče malých chytrých přihrávek, to není jeho hra,“ dodal Redknapp.

Gary Neville řekl, že Souček mu připomíná, jak David Moyes používal Marouana Fellainiho

Součkovy výkony v této sezóně byly zpochybněny, protože trenér David Moyes se po porážce s Brentfordem na začátku tohoto měsíce tímto problémem zabývá.

Na otázku, zda Rice dělá více běhání vpřed, ovlivňující Součka, odpověděl: „Jo, to by s tím mohlo mít něco společného. Thomas se taky nedostal do konce a věci mu nespadly.“ skóroval minulý týden, ale počítá se v Leedsu.

„Myslím, že bojuje o trochu svého nejlepšího výkonu. Jde o to, že Declan půjde dopředu, ale víc než to? No, doufám, že ti dva dokážou vstřelit góly a dát nám hráče ze středního pole, ale myslím, že Thomas trochu bojoval, takže to nechci.“ s tvou otázkou nesouhlasím.