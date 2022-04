Hra dravých žraloků v ČR

SAN JOSE — Thomas Hertel se ve čtvrtek ráno probudil a viděl, že má SMS od svého staršího bratra Jaroslava, který dostal zprávu o tom, že Sharks hrají v říjnu dva pravidelné zápasy v České republice.

„Řekl, že už objednal 30 vstupenek,“ řekl Hertel. „Spousta přátel bude psát SMS nebo cokoli jiného, ​​ale uvidíme. Pravděpodobně bude určitě hodně lístků.“

NHL ve čtvrtek oznámila, že Sharks se ve dnech 7. až 8. října v rámci Světové série NHL 2022 utkají s Nashville Predators v O2 Areně v Hertlově rodném městě Praze.

Sharks a Predators také absolvují tréninkové kempy v Evropě a odehrají jeden exhibiční zápas proti klubovému týmu v rámci NHL Global Series Challenge. Tým Sharks se 4. října utká s Eisbären-Berlín v Mercedes-Benz Areně. Majitel žraloků Hasso Plattner pochází z Německa.

Hurtl, 28, vyrůstal na zápasech v O2 Areně a hrál za Slavii-Praha, která v této budově hraje, dvě sezóny v letech 2011-2013 před svou nováčkovskou sezónou v Sharks v letech 2013-14.

„Je to opravdu vzrušující, nejen proto, že je to v Evropě, ale bude to v mém rodném městě, kde jsem začínal s hokejem,“ řekl Hertel. „Je opravdu vzrušující hrát před celou svou rodinou, která se může zúčastnit, a mými přáteli. Nemůžu se dočkat, až to zažiju.“

Atmosféra na hokejových zápasech v evropských arénách může být podle Hertela přinejmenším slavnostní.

„Fanoušci sledují ostatní fanoušky a dál zpívají,“ řekl Hertel. „Pokud je to přesilová hra, zpívají pro přesilovou hru, a pokud je to (pokutový kop), zpívají pro PK. Pokud dáte gól, křičí vaše jméno.

„V Evropě je to opravdu jiné a doufám, že u těchto her to bude stejné, protože je to skvělá zkušenost pro hráče, kteří v Evropě nikdy nehráli.“

Hertel, který v březnu podepsal osmiletý kontrakt na 65,1 milionu dolarů se San Jose, je jedním z hráčů českého původu na aktuální soupisce Sharks.

Obránce Radim Šimek, podepsaný v sezóně 2023-24, pochází z Mladé Boleslavi, což je asi 45 kilometrů severovýchodně od Prahy. Útočník Barracudy Adam Rasca je rovněž českým občanem.

Sharks nyní odehrají v příští sezóně v SAP Center pouze 42 zápasů namísto jejich obvyklých 44, přičemž z celkového počtu odečteme jeden zápas v základní části a jeden zápas před sezónou.

Mluvčí týmu řekl fanouškům s kompletními balíčky permanentek, že Sharks nabízejí tři možnosti, jak rozdíl vyrovnat: kredit na účet, Teal Tokens – zákazníci digitální peněženky používají aplikaci Sharks k nákupu jídla, nápojů a zboží – nebo kredit na výměnu vstupenek. Vrácení peněz není možné.

Očekává se, že NHL zveřejní svůj plán pro základní sezónu 2022-23 v polovině července.

Žraloci již dvakrát soutěžili mimo Severní Ameriku.

V roce 1998 odehráli Sharks dva regulérní zápasy s Calgary Flames v Tokiu a v roce 2010 byli jedním ze šesti týmů, které se zúčastnily premiéry NHL v Evropě. Sharks hráli ten rok jeden zápas v Německu, proti Adleru Mannheim v exhibičním zápase, a dva zápasy ve Stockholmu proti Columbus Blue Jackets.

Trenér Sharks Bob Bogner byl součástí zápasů zámořské NHL již dříve, v roce 2000 odešel do Japonska jako hráč a trenér, když byl v roce 2010 asistentem Blue Jackets.

„Je to pěkný zážitek ze spojení,“ řekl Bogner. „Je to příležitost, zvláště na začátku sezóny mimo kemp, dát hráče dohromady. Mluvíte o cestování tak daleko a o tom, že spolu trávíte spoustu času, abyste mohli začít sezónu. Myslím, že by to mohla být dobrá věc.“

Podle NHL se vstupenky a VIP balíčky pohostinství na Sharks and Predators v Praze prodávají v 9:00 (SEČ) dne 29. dubna.

Vstupenky a VIP balíčky pohostinství na zápas 4. října mezi Sharks a Eisbären Berlin se začnou prodávat v 10:00 (SEČ) dne 9. května.

Poznámka: Colorado Avalanche a Columbus Blue Jackets budou součástí Světové série, protože ve dnech 4. – 5. listopadu odehrají dva pravidelné vzájemné zápasy v Nokia Areně ve finském Tampere.