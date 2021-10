Bastronak Kored bude na olympiádě nosit „A“ v českém svetru

„Očividně čest, připomíná ti to, jak dlouho jsi tady. Chci být jedním z vůdců,“ řekl Basturnak.

Když byl dotázán, zda by hra „A“ změnila způsob, jakým se mění, dal jasně najevo, že udělá vše pro to, aby tým podpořil.

“Nezměnil jsem se. Existuje důvod, proč jsem přišel do NHL,” řekl Basturnak „Existuje důvod, proč jsem sem přišel, takže se snažím být sám sebou, takže týmu hodně pomáhám.“

„A“ znamená být lídrem a naštěstí pro mladé lidi je v jejich vlastním týmu spousta lídrů, na které se je třeba podívat. Pastrnak zmínil Patrice Bergeron Jako jeden z nejlepších hokejových lídrů je rád, že se může učit od těch nejlepších.

“Každý rok stárnu, takže se snažím být jedním z nejlepších hokejových lídrů, takže se od nich je dobré učit,” řekl Basturnak.

Pokud jde o to, koho mohou fanoušci Bronze očekávat, že budou nosit ‚A‘, jak se sezóna chýlí ke konci, trenér Bruce Cassidy potvrdil, že to bude rozhodnutí zápas od zápasu.

“Budeme se točit,” řekla Cassidy. “Všechno jsou to situace. Myslím si, že je spousta lidí, kteří to zvládnou. Jsou různí lidé, kteří to zvládnou a udrží si to. Bez ohledu na hráče, kterého se zeptáte, chtějí to získat. Ukazuje to, že existují lidé, kteří věřím ti mimo své původní hokejové schopnosti. “

Video: Pasternak hovoří v pátek odpoledne s médii na WIA

Cassidy také hovořila o tom, jak je důležité zvyknout si na hlavní role bostonského mladého plodu.

„Bastronock, Charlie a Brandon jsou tři junioři, byli tady teď – nedokážu předpovědět, kde budou – ale hádejte podle smlouvy a podle všeho, co tady jsou,“ řekla Cassidy. “ Jsou další vlnou lídrů v hlavním týmu tohoto týmu, a pokud v něm již nejsou, již do něj tlačí. “

Cassidy si je jistější, že někdo z této skupiny klíčových hráčů může mít na svetru na silnici jiné písmeno.

„Je tu velká šance – nechci hádat – ale mohli by být kapitánem Bruins na silnici,“ řekla Cassidy.

Po pátečním tréninku se Pasternak dotkl několika témat:

Konkurenceschopnost: Na konci tréninku uspořádali Bruins show s hokejem 3 na 3 a navzájem se přiměli, aby co nejblíže simulovali sportovní pocit. “Není žádným tajemstvím, že máme velmi konkurenceschopný tým,” řekl Pasternak na dotaz ohledně školení.

„Tento druh cvičení je samozřejmě lepší než bruslení. Je jasné, že vyhrát může jen jeden tým, takže je to zábava a při smíchu to udrží dobrou energii v místnosti. Je to dobrý způsob, jak cvičit.“

Corp zatíženíPastrnak se nedávno spojil se společností Stop & Shop, aby získal peníze pro Dana Farber Cancer na prodej „Pasta’s Pasta“. Když byl dotázán, co si jeho matka myslí o těstovinách, s potěšením řekl, že si rád užije něco ze svého.

„Zeptala se mě, jestli to dnes jde do České republiky, takže si to vlastně může koupit, takže si to koupí, aby pomohla s příčinou,“ řekl Pasternak.

Olympijská hranice: Pasternak zamíří na Pekingské hry 2022 ve své první olympijské zkušenosti letos v únoru, která bude reprezentovat jeho domovskou zemi, Česko, jak národní tým oznámil ve čtvrtek.

“Včera jsem byl velmi rád, že jsem tu zprávu dostal,” řekl Pasternak. „Hrát na olympiádě v mé zemi byl dětský sen. Bylo to velmi dojemné a jsem na to hrdý. Vždy jsem chtěl reprezentovat svou zemi. Cítím se velmi pokorně.“

Lazarus boční

Curtis Lazar Ve středu večer byl vyloučen z finále v DD Garden se zraněním horní části těla a pravděpodobně zmešká začátek základní části.

„Má horní část těla, která potřebuje nějakou dobu kvůli zánětu, aby získala správnou diagnózu,“ řekla Cassidy. „Budeme ho seznamovat každý týden a doufáme, že to nebude krátký konec z dlouhodobého hlediska.

Video: Cassidy mluví z WIA v pátek odpoledne