Kanadské vízum pro občany Švýcarska, Švédska, Česka a Norska

Kanadské vízum pro švýcarské občany

Švýcarští občané musí při cestě do Kanady požádat o elektronickou cestovní autorizaci (eTA). 57 různých zemí, včetně Švýcarska, je osvobozeno od žádosti o kanadské vízum. EDA lze snadno přistupovat online odkudkoli na světě pomocí stolního počítače, tabletu nebo mobilního zařízení. Autorizace je rychlá a snadná a je zasílána bezpečně a elektronicky na e-mailovou adresu žadatele. Kanadské úřady jej zavedly v roce 2015 s cílem urychlit proces podávání žádostí a ověřit zahraniční návštěvníky země. Pokud však do země vstupujete letecky, musíte před odletem požádat o kanadský ETA. Švýcarští občané musí požádat o elektronickou cestovní autorizaci nebo eTA.

Jaké jsou požadavky na ETA v Kanadě?

Cestovní pas – Všichni žadatelé, kteří chtějí získat Kanadský ETA, musí být držiteli pasu. Před podáním žádosti si však zkontrolujte datum vypršení platnosti vašeho pasu, protože je platný minimálně dalších 6 měsíců od data příjezdu do Kanady.

Všichni žadatelé, kteří chtějí získat Kanadský ETA, musí být držiteli pasu. Před podáním žádosti si však zkontrolujte datum vypršení platnosti vašeho pasu, protože je platný minimálně dalších 6 měsíců od data příjezdu do Kanady. E-mailová adresa – Když je kanadský ETA elektronicky připojen k vašemu pasu, obdržíte kopii autorizace e-mailem ve formátu PDF. Nepotřebujete mít fyzickou kopii, ale v případě potřeby si ji můžete vytisknout.

Platební metody – Můžete použít kreditní nebo debetní kartu a PayPal je platná platební metoda.

Kanadské vízum pro norské občany

Norští občané s krátkodobým pobytem v Kanadě nemusí žádat o kanadské vízum. Pokud tam chcete jet letecky, musíte požádat o ETA z Kanady. ETA je elektronická cestovní autorizace, která umožňuje některým cestujícím vstoupit do Kanady letadlem. Norští občané musí požádat o kanadské vízum eTA pro návštěvy v délce do 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, tranzitu nebo zdravotních důvodů. Kanadské vízum eTA z Norska není nepovinné, ale je povinným požadavkem pro všechny norské občany, kteří zemi navštíví na krátkodobý pobyt.

Jaké dokumenty jsou nutné k podání žádosti?

Cestovní pas – Všichni žadatelé, kteří chtějí získat Kanadský ETA, musí být držiteli pasu. Před podáním žádosti si však zkontrolujte datum vypršení platnosti vašeho cestovního pasu, protože musí zůstat platný po dobu nejméně dalších 6 měsíců od data příjezdu do Kanady.

E-mailová adresa – Když je k vašemu pasu elektronicky připojeno kanadské ETA, obdržíte kopii autorizace e-mailem ve formátu PDF. Nepotřebujete mít fyzickou kopii, ale v případě potřeby si ji můžete vytisknout.

Způsob platby – Můžete použít kreditní/debetní kartu nebo účet PayPal.

Kanadské vízum pro české občany

Až se konečně vydáte na onu dlouho očekávanou dovolenou, ujistěte se, že to bude nezapomenutelný zážitek: Vstupte do Kanady, země s poctivým podílem sázek na seznam přání. Od prastarých pohádkových lesů pokrytých mechem a lišejníky přes starověké a současné kultury a hluboké ponory až po tyrkysová jezera obklopená zasněženými ledovcovými horami. Jako občan ČR si stačí zažádat o ETA z Kanady. Čeští občané musí žádat o kanadské vízum eTA pro návštěvy do 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, tranzitu nebo zdravotních důvodů. Občané České republiky nepotřebují ke vstupu do Kanady kanadské vízum, protože Česká republika spadá do kategorie bezvízového styku.

Kanadská vízová povinnost pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o Kanadské eTA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za Kanadu eTA

Platná e-mailová adresa pro příjem Canada eTA do jejich e-mailové schránky.

Kanadské vízum pro občany Švédska

Švédští občané cestující do Kanady po dobu až 6 po sobě jdoucích měsíců nepotřebují vízum, ale musí získat předem schválené cestovní povolení. Držitelé švédských pasů musí pro vstup do Kanady získat schválenou vízovou povinnost nebo eTA. V roce 2016 zavedla kanadská vláda online systém, který má zjednodušit proces žádosti o zrušení kanadského turistického víza a zachránit způsobilé občany před návštěvou kanadského velvyslanectví nebo konzulátu. Proces získání cestovního povolení ze Švédska do Kanady se s nedávným zavedením kanadského eTA stal mnohem jednodušším. eTA je zkratka pro Electronic Travel Authorization. Schválená kanadská vízová povinnost eTA je vícevstupová cestovní autorizace, která vám umožňuje zůstat v Kanadě až 180 dní na každý vstup.

Kanada požadavky ETA ze Švédska

Cestovní pas – Abyste mohli požádat o ETA v Kanadě, musíte vědět, že váš pas je platný minimálně 6 měsíců od data vašeho příjezdu do Kanady.

E-mail – ETA obdržíte e-mailem ve formátu PDF. K tomu je důležité uvést platnou e-mailovou adresu.

Platební metody – Je velmi důležité, abyste měli kreditní/debetní kartu, protože to jsou jediné online způsoby, jak zaplatit za vaši žádost.

