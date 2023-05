USA Visa Online pro občany Belgie, Bruneje, Chile, Česka a Dánska

tisková zpráva Zveřejněno 12. května 2023

USA vízum pro belgické občany

Belgie je členem programu bezvízového styku od roku 1990 a podle podmínek dohody mohou belgičtí státní příslušníci žádat o ESTA jako jednodušší a rychlejší alternativu k žádosti o vízum. ESTA je elektronický systém pro cestovní autorizaci. ESTA byla založena v roce 2009 za účelem správy informací pro návštěvníky vstupující do Spojených států prostřednictvím programu bezvízového styku (VWP). Údaje se používají ke zjištění, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. Belgičtí státní příslušníci mohou požádat o ESTA (elektronický systém pro cestovní povolení) prostřednictvím programu bezvízového styku. Schválený ESTA umožňuje Belgičanům navštívit Spojené státy po dobu až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, dopravy, lékařských nebo krátkodobých studijních účelů. V rámci programu bezvízového styku mohou belgičtí občané požádat o ESTA (Electronic System for Travel Authorization). ) Schválený ESTA umožňuje belgickým občanům navštívit Spojené státy po dobu až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, dopravy, lékařství nebo krátkého studia. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Belgičtí občané mohou využít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do vypršení platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o novou autorizaci. Belgičtí občané, kteří chtějí požádat o ESTA, musí splnit nezbytné požadavky ESTA. Před cestou do Spojených států se cestující musí ujistit, že jeho cestovní pas je platný alespoň tři měsíce po datu odjezdu. Způsobilí cestující musí vyplnit jednoduchý online formulář žádosti ESTA. Vyplnění formuláře osobními a pasovými údaji zabere jen několik minut.

Americké vízové ​​požadavky pro belgické občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA do USA.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA US Visa do jejich e-mailové schránky.

USA vízum pro občany Bruneje

Pokud jste nikdy nebyli v Americe, možná se divíte, proč sem každý rok chodí tolik lidí. Od jeho přírodních krás až po jeho jedinečnou a občas překvapivou kulturu. Všichni víme, že Amerika je domovem velkého množství lidí z různých prostředí. Brunej byla přijata do programu bezvízového styku v roce 1993. Brunejci nyní mohou žádat o ESTA namísto zdlouhavého procesu žádosti o vízum do USA. ESTA byla založena v roce 2009 za účelem správy informací pro návštěvníky vstupující do Spojených států prostřednictvím programu bezvízového styku (VWP). Tyto informace se používají k určení, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. Brunejci, kteří chtějí požádat o ESTA, musí splňovat kritéria ESTA. Brunejcům to výrazně usnadňuje cestování do USA za obchodem nebo zábavou. Schválený ESTA umožňuje občanům Bruneje navštívit Spojené státy po dobu až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, dopravy, lékařství nebo krátkého studia. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Občané Bruneje mohou využít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do vypršení platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o nové povolení. Po schválení je US ESTA elektronicky připojeno k pasu žadatele. To znamená, že občané Bruneje nyní mohou požádat o ESTA, aniž by museli absolvovat zdlouhavý proces žádosti o vízum do USA.

Americké vízové ​​požadavky pro občany Bruneje

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Při návštěvě USA po moři nebo letecky je vyžadován US ESTA.

K platbě za vízum ESTA do USA můžete použít debetní nebo kreditní kartu nebo účet PayPal.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA US Visa do jejich e-mailové schránky.

USA vízum pro chilské občany

Návštěva Ameriky je na seznamu většiny lidí vysoko a má k tomu dobrý důvod. Od zábavních parků po historické památky, Amerika má vše, co si dokážete představit, a lze s jistotou říci, že je to místo jako žádné jiné. Chilané mohou požádat o ESTA (Electronic System for Travel Authorization), což je zkratka pro Electronic System for Travel Authorization. ESTA byla vytvořena v roce 2009 za účelem zpracování údajů od cestujících vstupujících do Spojených států prostřednictvím programu bezvízového styku (VWP). Tyto informace se používají k určení, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. Chile vstoupilo do programu bezvízového styku v roce 2014, čímž se stalo jedním z nejnovějších členů programu. Díky tomu mohou nyní Chilané využít výhod podání žádosti o ESTA spíše než o vízum. Schválený ESTA umožňuje chilským jednotlivcům navštívit Spojené státy po dobu až 90 dnů na návštěvu za účelem turistiky, obchodu, dopravy, lékařského nebo krátkodobého studia. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické B2. Chilští občané mohou využít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do vypršení platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o novou autorizaci. Po schválení je US ESTA elektronicky připojeno k pasu žadatele. Žádost o ESTA je snadná a vyžaduje vyplnění online formuláře, který zabere méně než 20 minut.

Dokumenty požadované pro chilské občany

Cestovní pas – Jedním z těchto požadavků je platný cestovní pas. Ne však žádný cestovní pas. Potřebujete elektronický pas.

E-mailová adresa – I když je vaše vízum připojeno k vašemu pasu, stále potřebujete kopii, kterou po příjezdu do USA předložíte imigračnímu úřadu. Kopii obdržíte e-mailem ve formátu PDF. Nezapomeňte si jej vytisknout.

Způsob platby – Můžete použít několik způsobů platby, jako je kreditní/debetní karta nebo účet PayPal.

USA vízum pro české občany

Všichni čeští obyvatelé, kteří navštíví USA na krátkou dobu, musí získat americké vízum, které není volitelné. US ESTA je požadavek na bezvízový vstup pro návštěvníky. Některé národnosti se musí před cestou do Spojených států zaregistrovat online. Čeští občané mohou požádat o ESTA (elektronický systém cestovní autorizace) prostřednictvím bezvízového programu. ESTA byla založena v roce 2009 za účelem správy dat z programu Visa-Waiver (VWP) o návštěvnících Spojených států. Údaje se používají ke zjištění, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. Schválený ESTA umožňuje českým občanům navštívit Spojené státy po dobu až 90 dnů na návštěvu za účelem turistiky, obchodu, dopravy, lékařských nebo krátkodobých studijních účelů. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Čeští občané mohou využít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do konce platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o nové povolení. Po schválení je US ESTA elektronicky připojeno k pasu žadatele. ESTA je cestovní povolení, které lze získat online a zpracovat do 72 hodin od podání žádosti o ESTA.

USA vízové ​​požadavky pro české občany

Platný cestovní doklad nebo pas k žádosti o vízum ESTA USA.

Platná kreditní nebo debetní karta nebo účet PayPal k platbě za vízum ESTA USA.

Platná e-mailová adresa pro příjem ESTA USA Visa do jejich e-mailové schránky.

USA vízum pro dánské občany

Vízová politika Spojených států zdůrazňuje mnoho možností, které mají mezinárodní cestovatelé, kteří chtějí vstoupit do země, k dispozici. V rámci programu bezvízového styku mohou dánští občané požádat o ESTA, což je zkratka pro Electronic System for Travel Authorization. Schválený ESTA umožňuje dánským občanům navštívit Spojené státy po dobu až 90 dnů za účelem turistiky, obchodu, tranzitu, lékařských nebo krátkodobých studijních účelů. ESTA byla založena v roce 2009 za účelem zpracování údajů od návštěvníků vstupujících do Spojených států prostřednictvím programu bezvízového styku (VWP). Údaje se používají ke zjištění, zda návštěvník představuje pro Spojené státy bezpečnostní nebo imigrační riziko. Pokud plánujete zůstat v USA déle než 90 dní, měli byste požádat o obchodní vízum B1 nebo turistické vízum B2. Dánští občané mohou použít schválený ESTA pro vícenásobné návštěvy Spojených států. Schválený ESTA je platný dva roky nebo do konce platnosti vašeho pasu. Pokud vaše ESTA vyprší, budete muset požádat o nové povolení. Vyplnění online formuláře pro získání ESTA pro USA trvá 15 minut.

Požadavky na doklady pro dánské občany

Nahrajte naskenovanou kopii pasu.

Platný dánský pas

Správná e-mailová adresa pro příjem Amerických Velikonoc do jejich e-mailové schránky.

K úhradě poplatku za žádost můžete použít debetní/kreditní kartu nebo účet PayPal.

Počkejte, až vám ESTA dorazí poštou.

Vytiskněte si USA ESTA.

