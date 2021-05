Filmový festival v Karlových Varech byl odložen na srpen, protože koronaviry se šíří vysoko

55. mezinárodní filmový festival v Karlových Varech byl přesunut od začátku července a nyní se bude konat od 20. do 28. srpna, protože Česká republika bojuje s prudkým nárůstem počtu koronavirových infekcí.

Festival se měl konat od 2. do 10. července, ale znepokojivá situace koronaviru přinutila organizátory odložit. Česká republika má v současné době nejvyšší míru infekce na obyvatele na světě s více než 16 000 novými infekcemi denně u populace 10,7 milionu. Národ je v přísném uzamčení po dobu tří týdnů, kterou ukládá policie a armáda.

Ve svém prohlášení festival uvedl, že „odložení festivalu o sedm týdnů poskytne nejlepší příležitost uspořádat tuto kulturní akci blíže, než na jaké jsou diváci a návštěvníci festivalu zvyklí.“

„K tomuto kroku jsme se rozhodli po konzultaci s odborníky a po pečlivém zvážení současné situace. Doufáme, že v nadcházejících měsících dojde díky kontrole epidemie k výraznému nárůstu očkování. uspořádat karlovarský festival v podobě, která je pro hosty a návštěvníky mimořádně bezpečná, “uvedl. Krishtov Mucha, výkonný ředitel festivalu, řekl:„ Samozřejmě jsme připraveni dodržovat všechny příslušné předpisy. “

Umělecký ředitel festivalu Karel Och dodal: „Přenos padesátého pátého festivalu neznamená dlouhodobou změnu tradičního postavení karlovarského festivalu, protože 56. ročník festivalu se vrátí do své obvyklé doby, to znamená , od 1. do 9. července 2022. “

Zatímco nová data zajišťují, že nebude blízko k Festivalu v Cannes, pokud se tento festival koná podle plánu v červenci, nové termíny pro Karlovy Vary ho staví jen několik dní od aktuálních termínů benátského filmového festivalu 1. září -11.