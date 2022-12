Cyberpunk 2077 dostane Game of the Year Edition na PS5

Jak jsme nedávno informovaliA Film cyberpunk 2077 Zažívá něco jako oživení na konzolích nové generace, kdy ji hraje více lidí než kdykoli předtím. A přestože CD Projekt RED staví na vydání prvního – a posledního – rozšíření hry, bylo potvrzeno, že plánuje balíček Hry roku pro systémy jako PS5.

Balíček odhalil co-CEO Adam Kisinski ve zprávě zveřejněné polským webem Stockwatchve kterém přiznal, že sci-fi RPG půjde v jeho stopách Zaklínač 3: Divoký hon Nabídkou finální verze, jakmile bude k dispozici veškerý obsah. „Je to přirozený řád věcí,“ řekl.

Kiciński vysvětlil: „Stejné to bylo se Zaklínačem, který byl po dvou rozšířeních konečně vydán jako edice Game of the Year a od té doby je na trhu tímto způsobem. Totéž lze očekávat i v tomto případě.“

Vyjde hlavní příběhové rozšíření The Phantom Liberty někdy příští roka bude k dispozici pouze na systémech nové generace, jako je PS5, po katastrofálním výkonu hry na starších konzolích, jako je PS4. Dobrou zprávou je, že Cyberpunk 2077 je soubor Mnoho V dnešní době je to mnohem zábavnější – ve skutečnosti jsme tomu dali cenu 8/10 v opětovné recenzi PS5.