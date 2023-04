Žena ze Savannah varuje ostatní před nebezpečím rakoviny prsu

WJCL 22 News se posadila s místní matkou ze Savannah, aby zjistila, co s ní bude dál po boji s rakovinou prsu Alexis Weldonové bylo pouhých 26 let, když jí byla diagnostikována, a říká lásku svého syna, stejně jako sílu svých blízkých. prohrála, pomohla jí v boji s rakovinou. „Rakovina mě změnila. Zlepšila mě,“ řekl Weldon. Weldonová šla na kontrolu poté, co se jí zvětšilo jedno z prsou, což ji neustále bolelo. Říká, že si myslela, že to bylo z autonehody, kterou měla. „Něco mě srazilo nebo mě něco zasáhlo a něco mě zasáhlo za mým hrudníkem. Způsobilo to něco uvnitř. Nevím. Ale nebylo to tak.“ “ řekl Weldon. Zdraví, lékaři jí diagnostikovali rakovinu prsu 3. stupně. A WJCL 22 News se jí zeptal, co se jí dělo v hlavě po diagnóze. „Měl jsem takový strach, protože mám 5letého dítěte. A děsí mě jen pomyšlení, že tu nebudu moct se o něj postarat,“ řekl Weldon. 2007, našel ji v roce 2015 a její matku v roce 2019. „Vše, co chceš, když jsi nemocný, je tvoje matka, ale je to šílené, protože k ní cítím,“ řekl Weldon. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je přibližně 1 z 10 žen s diagnózou rakoviny prsu mladší 45 let. Bývá diagnostikována v pozdějších fázích jako Weldon. „Ženy by si měly být vědomy. Rakovina prsu není jen nemocí starších žen,“ řekl Burak. Jak Burak, tak Weldon říkají, že důležité je sebeuvědomění jakýchkoli změn. . „Takové věci by tě měly varovat,“ řekl Burak. cítit cokoliv. „Pokud je něco, co vypadá, že tam nemá být, musíte to jít zkontrolovat,“ řekl Weldon. Po dokončení měsíců léčby a poražení rakoviny Weldon říká, že si dala za úkol dát ostatním ženám vědět, jestli to zvládnou. Každý může začít a také vytvářet nové obchodní podniky.

WJCL 22 News se posadila s místní matkou ze Savannah, aby zjistila, co ji čeká po boji s rakovinou prsu. Alexis Weldonové bylo pouhých 26 let, když byla diagnostikována. Říká, že její láska k synovi a také síla, kterou ztratila od svých blízkých, jí pomohly v boji s rakovinou. „Rakovina mě změnila. Zlepšila mě,“ řekl Weldon. Weldonová šla na kontrolu poté, co se jí zvětšilo jedno z prsou, což ji neustále bolelo. Říká, že si myslela, že to bylo z autonehody, kterou měla. „Něco mě zasáhlo nebo mě něco zasáhlo a něco mě zasáhlo za hrudník. Způsobilo to něco uvnitř. Nevím. Ale nebylo to ono,“ řekl Weldon. Poté, co byla odeslána na oddělení péče o prsa v Memorial Health, lékaři jí diagnostikovali rakovinu prsu ve stadiu III. WJCL 22 News se jí zeptal, co se jí dělo v hlavě po diagnóze. „Měl jsem takový strach, protože mám pětiletého,“ řekl Weldon. Heartache není pro Weldona cizí, v roce 2007 v soukromí ztratil dva sourozence, v roce 2015 babičku a v roce 2019 matku. „Všechno, co chceš, když jsi nemocný, je tvoje máma,“ řekl Weldon. „Ale je to tak šílené, protože k ní cítím.“ Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je přibližně 1 z 10 žen s diagnózou rakoviny prsu mladší 45 let. Onkolog Memorial Health Dr. William Borack říká, že mladší ženy mají tendenci být diagnostikovány v pozdějších fázích jako Weldon. „Ženy by si měly být vědomy. A, rakovina prsu není jen nemocí starších žen,“ řekl Burak. Jak Burak, tak Weldon říkají, že důležité je sebeuvědomění jakýchkoli změn. „Jakákoli změna ve vašem sebevyšetřování, zrcadlový vzhled, důlky, výtok. Takové věci by vás měly varovat,“ řekl Burak. READ Nové případy USA Covid-19 pokračují v obecném sestupném trendu „Cítím cokoli. Pokud máte pocit, že tam není nic, co by tam mělo být, musíte se jít nechat zkontrolovat,“ řekl Weldon. Poté, co dokončila měsíce léčby a porazila rakovinu, Weldon říká, že si dala za úkol dát ostatním ženám vědět, jestli to někdo dokáže, a také zakládá nové obchodní podniky.