Toto nejasně smazané video naznačuje, že remake Metal Gear Solid 3 může být oznámen na Game Awards

Aktualizace 19:41: Poté, co bylo zjištěno, že záběry použité v obskurním videu byly převzaty z balíčku aktiv Unreal Engine 5, se nyní video zdá být podvod.

I když v tuto chvíli není jasné, odkud příběh pochází – nebo proč – je nejlepší předpokládat, že to není pravda, dokud Konami, Virtuos nebo TGA nepotvrdí opak. Následuje původní příběh.

Právě jsem zjistil, že video pochází odtud

UE5 Asset Pack je zdarma.

To nic nepotvrzuje ani nevyvrací, ale je zvláštní, že toto použili místo nějaké své skutečné práce.https://t.co/lfiUz2FWmV – GGFTL (@GGFTL1) 30. října 2022

Původní příběh: Vypadá to, že na nadcházejících The Game Awards by mohl být oznámen dlouho ohlasovaný Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Zpráva přichází prostřednictvím nyní smazaného videa, které se dnes údajně objevilo na čínském kanálu YouTube Virtuos.

Nikdy nemůžete nic smazat rychleji, než kdokoli může uložit jeho kopii; Video Virtuos – bez ohledu na to, zda bylo zveřejněno záměrně nebo jinak – nyní koluje a fanoušci Metal Gear očekávali, že nové vydání by mohlo být brzy oficiálně potvrzeno.

Zdá se, jako by upoutávka – která se po opětovném načtení zdá být rychle smazána – obsahuje morseovu abecedu pro tuto frázi 8. prosince 1964. 8. prosince je období, kdy se udělují ceny, zatímco rok 1964 je rokem Snake Eater (díky, MP1st).

Vypadá to, že ctnostný Metal Gear Solid 3 Remake by mohl být oznámen na Game Awards. Její první náhled. Sami ctnostní nahráli tento teaser, ale pak ho smazali, ale lidé si ho uložili. 8. prosince Morseova abeceda uvádí ceny hry. https://t.co/pHYjNvyt48 – AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) 30. října 2022

A co je nejzajímavější, toto podivné video se shoduje s nejnovější verzí souboru Náborové video Ve kterém se Virtuos účastní „Den v životě Virtuos Montreal“. Uvnitř videa je vidět umělec s The Art of Metal Gear Solid stydlivě zobrazeným na boku.

To vše přichází po roce předělávek Metal Gear Solid 3 byl poprvé hlášen v pracíchKonami údajně předalo vývoj Virtuos Studios.

ICYMI, Herec Oscar Isaac prozradil, že stále „doufá“, že bude propuštěn tolik očekávaný film Metal Gear Solid..

V nedávném rozhovoru o jeho nadcházejícím grafickém románu byl Isaac požádán o aktualizaci filmu a on laskavě vyhověl, i když bez poskytnutí jakýchkoli potvrzených informací o postupu filmu.

„Chceme, aby se to stalo,“ řekl Isaac. „Buďte nadšení. Jaký je scénář? Jaký je příběh? Co se děje?“ […] Ale doufám, že se to vyplatí, protože potenciál pro to je velký.

„Je to skvělý zápas,“ potvrdil. „Je to můj oblíbený.“