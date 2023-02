Spojené království a EU dosáhly po brexitu obchodní dohody v Severním Irsku: živé aktualizace

LONDÝN – Dohoda, které v pondělí dosáhla Británie a Evropská unie, po týdnech tajných rozhovorů a několika falešných začátcích, by mohla mít dalekosáhlé ekonomické a politické důsledky – odvrátit možnou obchodní válku mezi Británií a Evropskou unií a otevřít dveře EU. Obnovení přenesené vlády v Severním Irsku.

Mohlo by to také odstranit úzkost mezi Británií a Spojenými státy. Prezident Biden požádal pana Sunaka, aby vyjednal ukončení obchodní slepé uličky a dohoda by mohla usnadnit jeho návštěvu Londýna a Belfastu, hlavního města Severního Irska, na oslavu 25. výročí Velkopáteční dohody, která ukončila desetiletí krveprolití. . známé jako problémy.

Dohoda však pro pana Sunaka představuje obrovské riziko, protože ho otevírá odporu ze strany zastánců tvrdé linie pro brexit z jeho vlastní Konzervativní strany a Severoirské Demokratické unionistické strany, která vedla kampaň za přepsání pravidel obchodu po brexitu, nikoli jednoduše. ladí je, jako pan Sunak a paní von der Leyen.

Jedinečný status Severního Irska – které je součástí Spojeného království, ale sdílí pozemní hranici s Irskem a je členem Evropské unie a jejího jednotného trhu – učinil ze současných obchodních podmínek totemickou otázku pro zastánce brexitu a unionisty, tzv. z velké části protestantská část populace území, která chce zůstat u moci Spojené království.

Pravidla jsou navržena tak, aby se zabránilo kontrolám na pozemních hranicích, což by bylo nepřijatelné pro Irské a Severní Irsko nacionalisty, převážně katolickou část populace, která si přeje, aby se území sjednotilo s Irskem.

Pro pana Sunaka, který se dostal k moci loni v říjnu a v průzkumech mínění zaostává za opoziční labouristickou stranou, je dohoda kritickým testem pro jeho mladou vládu. Negativní reakce by mohla povzbudit jednoho z jeho předchůdců Borise Johnsona, který byl loni sesazen, ale může mít ambice se vrátit.

britský premiér Rishi Sunak, vlevo; John Wood, generální ředitel společnosti Harland & Wolff; a Chris Heaton-Harris, ministr zahraničí Severního Irska, v prosinci v loděnici Harland & Wolff v Belfastu. kredit… Bazénová fotka od Charlese McQuillana

Část problému spočívá v tom, že pan Sunak vyjednal dohodu s paní von der Leyenovou pod rouškou tajemství. To zvýšilo skepticismus mezi unionisty a zastánci brexitu, kteří jsou proti jakékoli dohodě, která uplatňuje obchodní pravidla EU na Severní Irsko, a nezacházejí s ním jako s jinými zeměmi ve Spojeném království.

Pan Sunak byl také nezávazný, pokud jde o to, zda to bude moci Parlament schválit. Sunakův vicepremiér Dominic Raab v neděli odmítl potvrdit, že zákonodárci ve Westminsteru budou o dohodě hlasovat.

„Parlament najde způsob, jak se vyjádřit,“ řekl Raab Sky News, aniž by upřesnil, co to znamená.

Rámcová dohoda obnoví dokument známý jako protokol Severního Irska, který byl vytvořen, aby se zabránilo nutnosti celních kontrol zboží překračujícího politicky citlivou hranici mezi Severním Irskem a Irskem, a vstoupí v platnost na začátku roku 2021. Podle protokolu Irsko zůstává součástí evropského jednotného trhu a drží se svých ekonomických pravidel.

Protokol však také vytvořil jinou obchodní bariéru, která vyžaduje kontroly zboží přepravovaného z Británie do Severního Irska. To rozzlobilo většinu severoirské unionistické komunity, která se obávala, že by to vrazilo klín mezi ně a zbytek Spojeného království.

Podle podmínek Nového údělu by zboží pohybující se z Británie do Severního Irska, které tam mělo zůstat, prošlo „zeleným“ kanálem bez rutinních kontrol. Ti, kteří míří do Irska, projdou „červeným“ kanálem, který bude mít více kontrol.

Pro Demokratické unionisty jsou možná nejdůležitější kroky, které dávají severoirským politikům „nouzovou brzdu“ při zavádění jakékoli nové nebo aktualizované evropské legislativy.

Na protest proti protokolu, DUP bojkotoval shromáždění Severního Irska a přenesenou vládu. Aby bylo zajištěno sdílení moci mezi odboráři a nacionalisty, systém se vypne, pokud největší strany na obou stranách nesouhlasí s účastí.

Zda je nová dohoda dostatečně silná, aby přesvědčila stranu k návratu do severoirské vlády, bude jedním z testů úspěchu jednání pana Sunaka.

Jeffrey Donaldson, vůdce Demokratické unionistické strany, hovoří s novináři v hotelu Culloden Estate, hotelu v Belfastu, kde se pan Sunak 17. února setkal s vůdci Stormontu ohledně Severoirského protokolu. kredit… Lauren O’Sullivan/Reuters

V rozhovoru pro The Sunday Times pan Sunak řekl: „Chci napravit demokratický deficit, protože na suverenitě opravdu záleží, a proto je myšlenka, že EU může uvalit zákony na Severní Irsko, aniž by vyjádřila svůj názor, nepřijatelná.“

Další velká reakce bude od zastánců brexitu, včetně pana Johnsona. Během svého působení v úřadu s protokolem souhlasil, ale později rozzuřil země EU zavedením legislativy, která měla dát britské vládě pravomoc některé z nich přehlasovat.

Zákon je v současné době pod kontrolou Sněmovny lordů, nevolené revizní komory britského parlamentu, ale pan Sunak souhlasil s jeho zrušením za cenu ústupků, které Brusel nabídl. pane Johnsone, Podle britských zprávSpojencům řekl, že opuštění návrhu zákona by byla „velká chyba“.

Někteří pozorovatelé se domnívají, že pan Johnson se připravuje na destabilizaci vedení pana Sunaka a může se pokusit ho sesadit, pokud Konzervativní strana dopadne špatně v místních komunálních volbách, které se mají konat v květnu.

„Chce svrhnout Rishi Sunaka a použije k tomu jakýkoli nástroj.“ George Osborne, Televizi Channel 4 to řekl jeden guvernér a bývalý ministr financí koncem února. „A pokud by jednání v Severním Irsku byla tím nástrojem, zvedl by ho a praštil by s ním pana Sunaka do hlavy.“