Bidenův plán hranic doufá, že sníží počet venezuelských přistěhovalců do New Yorku

Administrativa prezidenta Bidena ve středu tiše oznámila, že Venezuelané, kteří nelegálně vstoupí do Spojených států, budou „vráceni“ do Mexika a že žadatelé o azyl musí získat sponzora, podstoupit bezpečnostní prověrku a splnit určité, dosud nespecifikované, požadavky na očkování, uvádí prohlášení. Vyvinutý ministerstvem vnitřní bezpečnosti.

Tato politika přichází poté, co se New York na měsíce zhroutil pod tlakem imigrantů – Mnoho z nich jsou Venezuelané – Hrnou se do Pěti čtvrtí, aby hledali útočiště.

Letos zatím do Velkého jablka dorazilo téměř 20 000 imigrantů.

Starosta Adams tehdy požádal o pomoc stát a federální vládu, aby pomohly zmírnit tlak, který příliv nově příchozích vyvíjel na Úkrytový systém pro bezdomovce ve městě.

Bidenova nová politika – jejíž části byly s malou fanfárou zveřejněny na webu ministerstva pro vnitřní bezpečnost ve středu – je podobná politice bývalého prezidenta Donalda Trumpa v tom, že umožňuje návrat imigrantů do Mexika, pokud vstoupili do Spojených států nelegálně.

Prezident Joe Biden hovoří na setkání Bílého domu 26. září 2022 ve Washingtonu, DC. (Kevin Deitch/Getty Images)

Dvě oblasti, v nichž se politika liší od té Trumpovy, jsou ustanovení, že žadatelé o azyl si musí zajistit sponzorství ve formě někoho, kdo poskytne finanční podporu ve Spojených státech, a jasnější cestu k legálnímu pobytu. Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost na zprávu okamžitě neodpovědělo.

Podle ministerstva pro vnitřní bezpečnost se nová politika snaží vytvořit bezpečnější a spořádanější proces pro lidi prchající z Venezuely a zmírnit tlak na města jako New York, která přijala přistěhovalce.

„Tyto akce ukazují, že pro Venezuelany existuje legální a řádný způsob, jak vstoupit do Spojených států, a legální vstup je jediný způsob,“ uvedl ministr vnitřní bezpečnosti Alejandro Mallorcas v písemném prohlášení. Ti, kteří se pokusí nelegálně překročit jižní hranici Spojených států, budou vráceni do Mexika a v budoucnu nebudou mít nárok na tento proces. Ti, kteří se budou řídit právním procesem, budou mít příležitost bezpečně cestovat do Spojených států a získat oprávnění zde pracovat.“

Nový program také vytvoří nová imigrační kontrolní stanoviště podél jihozápadní hranice, zaměří se na gangy pašeráků lidí a vytvoří nový proces, který legálně umožní až 24 000 „kvalifikovaných“ Venezuelanů vstoupit do Spojených států.

Imigranti, kterým bylo v posledních pěti letech nařízeno vyhoštění ze Spojených států nebo kteří nelegálně překročili hranici po 12. říjnu, nebudou mít nárok na pobyt ve Spojených státech. Status uprchlíka v jiné zemi než ve Spojených státech bude také podléhat deportaci.

Lidé se shromažďují na shromáždění a tiskové konferenci na radnici 13. října 2022 v Dolním Manhattanu v New Yorku. (Michael M. Santiago/Getty Images/Getty Images)

„Venezuelané by neměli cestovat do Mexika, aby pokračovali ve vstupu do Spojených států,“ uvedlo ministerstvo pro vnitřní bezpečnost.

A v písemném prohlášení vydaném ve středu agentura uvedla, že „může zvážit rozšíření [the process] v budoucnu“, ale nevysvětlila, co přesně to znamená.

Během posledních několika měsíců přišla pomoc od federální a státní pomoci buď ve skrovné formě, nebo vůbec. Gov. Hochul aktivuje více než 140 členů newyorské národní gardy, aby pomohli s nastavením logistiky Stany pro ubytování imigrantů na Randalls Island Nedávno, ale s blížícími se volbami v polovině období a Hochhol mávající uprostřed svého znovuzvolení, se zdálo, že se ona a Biden zdráhají podniknout jakékoli kroky, které by republikánům poskytly diskusní body o horkém tématu, jako je imigrace.

Navzdory politice přednesl Adams, který je také demokrat, minulý pátek v městské radě projev, v němž obnovil svůj požadavek, aby federálové a stát dělali více pro pomoc městu. Mezi těmito otázkami bylo, zda by federální vláda zmírnila požadavky na práci pro imigranty, kteří jsou nyní ve Spojených státech, a zda existuje společné úsilí o rozložení zátěže, kterou New York pociťuje, na jiná města a státy.

Dělníci shromažďují stany velikosti hangárů v úterý 11. října 2022 na Randalls Island v New Yorku. (Julia Nichonson/AFP)

Ve čtvrtek Adams označil prezidentovu novou politiku za vítězství – ale s výhradou, že je třeba udělat více.

Zatímco podrobnosti se stále objevují, tato federální akce je krátkodobým krokem k řešení této humanitární krize a k řízení toku hraničních přechodů humánním způsobem. Stále je však zapotřebí proaktivní, dlouhodobá strategie, která zahrnuje přijetí legislativy Kongresem, která žadatelům o azyl umožní legálně pracovat a poskytnout našemu městu mimořádnou finanční pomoc.“ můžeme nabídnout bezpečnou a legální cestu k americkému snu. Jsme vděčni prezidentu Bidenovi a jeho administrativě za náš pokračující dialog o řešení této humanitární krize a těšíme se, že s nimi budeme i nadále úzce spolupracovat.

Starosta New Yorku Eric Adams hovoří během tiskové konference na Manhattanu v New Yorku 6. ledna 2022. (Spencer Platt/Getty Images)

Republikáni deklarovali vítězství nad deklarací i ve čtvrtek ráno.

Městský radní Joe Borrelli (Staten Island) navrhl, že tyto zprávy potvrdily kontroverzní praxi texaského guvernéra Grega Abbotta autobusové dopravy přistěhovalců do New Yorku – politiku, kterou Adams opakovaně kritizoval za to, že nedokázal koordinovat s Abbottem.

„Tlak vytvořený poté, co propukla krize v New Yorku, byl dostatečný k tomu, aby si administrativa uvědomila, že nemůže oznámit politiku otevřených hranic uprostřed volebního období,“ řekl Borrelli. „Kdybyste byli guvernérem Texasu nebo Arizony, pravděpodobně jste si nemohli pomoct, ale mysleli jste si, že práce byla dnes zčásti splněna. To by se nestalo, kdyby v New Yorku došlo k explozi imigrantů s náklady krachujícími rozpočet.“