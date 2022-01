Je to váš poslední den, kdy můžete ušetřit na Apple, Smart TV, Nest Mini a dalších v Best Buy

Od posledního prodeje uběhl téměř týden, ale Best Buy je již zpět s dalšími. Právě teď velký prodejce snižuje ceny technologií na celém webu, snižuje ceny sluchátek, chytrých televizí, malých kuchyňských spotřebičů, chytrých hodinek a dalších dobrot v rámci této třídenní akce úspor. Nechybí ani slevy na produkty oblíbených značek jako Apple a Google. Je poslední den výprodeje, takže se ujistěte, že své objednávky obdržíte dnes večer do 12:59 ET.

Zkontrolovali jsme položky ve výprodeji a zaokrouhlili jsme některé z našich oblíbených nabídek níže, abychom vám ušetřili čas (a peníze), zatímco získáte technologii, kterou potřebujete k tomu, abyste tento rok prošli.

Beats od Dr. Dre Tato sluchátka Bluetooth do uší jsou vybavena dvěma režimy poslechu: Active Noise Cancellation a Transparency, přičemž poslední z nich je primárně zaměřen na to, abyste si byli vědomi svého okolí. Sluchátka se automaticky vypnou a zapnou, když jsou složená nebo rozložená, takže nedojde k chybám při vybíjení baterie. A mají výdrž baterie až 22 hodin na jedno nabití, takže si hudbu můžete vzít s sebou po celý den. Přečtěte si recenzi Beats Solo Pro.

Google / General Electric Chytré žárovky GE Cync dokážou vytvořit miliony barevných kombinací pro váš prostor. Lze je naplánovat na konkrétní časy a reagovat na hlasové ovládání, a to i prostřednictvím chytrého reproduktoru Google Nest Mini, který pomocí Asistenta Google přehrává hudbu z vašich oblíbených aplikací pomocí hlasového příkazu a navíc umožňuje poskytovat vám zprávy a počasí. , přečtěte si svůj plán, nastavte časovače nebo upozornění a upozorňujte vás pomocí připomenutí, že jsem to nastavil já.

Lexi Savides/CNET Fitbit Sense obsahuje funkce, které vám pomohou zhodnotit vaše srdce na fibrilaci síní pomocí aplikace EKG, sledovat stres a spánek a provádět všechny aktivity sledování kondice, kterými je aplikace Fitbit známá. Díky vestavěnému mikrofonu a reproduktoru můžete přijímat hovory přes Bluetooth přímo na vašem zápěstí (pokud máte telefon poblíž). Noví uživatelé získají šestiměsíční členství Fitbit Premium zdarma. Jen si pamatujte: nejedná se o zdravotnický prostředek, proto použijte čísla jako vodítko, ale nečekejte úplnou přesnost. Přečtěte si naši recenzi Fitbit Sense.

Scott Stein/CNET Nejnovější model iPadu Pro je vybaven čipem Apple M1, delší výdrží baterie a základním 12,9palcovým Liquid Retina XDR displejem. Je kompatibilní s druhou generací Apple Pencil, Magic Keyboard a Smart Keyboard Folio a má čtyři reproduktory studiové kvality a pět mikrofonů. Váš nákup také zahrnuje tyto bezplatné dárky: šest měsíců Apple Music a Apple News Plus a tři měsíce Apple TV Plus (pouze pro nové předplatitele). Přečtěte si naši recenzi iPad Pro 2021.

LG Tento chytrý OLED televizor poskytuje více než 8 milionů pixelů, které se nezávisle zapínají a vypínají pro dokonalou černou a lepší kontrast, což slibuje větší čistotu než jiné televizory. Obsahuje také herní vylepšení a také Cinema HDR, Dolby Vision IQ a Dolby Atmos. Google Assistant a Alexa jsou integrovány, takže můžete používat hlasové ovládání a získávat hudbu, počasí, zprávy a další z vašeho televizoru. Noví předplatitelé se také mohou přihlásit k nákupu na tři měsíce Apple TV Plus a 30 dní FuboTV zdarma.

Samsung Tento chytrý televizor je vybaven ultra rychlým procesorem a technologií Dynamic Crystal pro živý a jasný displej. Funguje také s několika hlasovými asistenty a spolupracuje se všemi vašimi oblíbenými streamovacími aplikacemi. Noví předplatitelé získají 30 dní FuboTV Pro zdarma. READ Neo: The World Ends With You V závislosti na vašem stylu hraní může vítězství trvat více než 100 hodin

nintendo Nintendo Switch Online vám umožňuje sdílet vaše herní zážitky online spolu s dalšími výhodami, jako je přístup k rostoucímu katalogu klasických her NES a Super NES a cloudové zálohy vašich uložených dat. Jednotlivé účty jsou oblíbené, ale s plánem Family Membership Plan povolíte stejné výhody až pro osm lidí na jednom účtu za pouhých 15 $ navíc. Pokud tedy máte doma více uživatelů Switch, vyplatí se do toho investovat. Best Buy dělá obchod ještě sladší tím, že nabízí zdarma 128GB paměťovou kartu (v hodnotě 68 $) s nákupem 12měsíčního rodinného členství. Paměťová karta SanDisk 128GB microSDXC pro Nintendo Switch poskytuje Nintendo Switch více prostoru pro hraní her a je také rychlá, poskytuje rychlost čtení až 100 MB/s a rychlost zápisu až 90 MB/s.

