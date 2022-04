Zvýšení cen Xbox Game Pass a Xbox Live Gold prý přijde již brzy

Nová zpráva Xbox tvrdí, že Microsoft plánuje zbavit se Xbox Live Gold ve prospěch Xbox Game Pass Ultimate – verze 15 USD Xbox Game Pass, která je součástí Xbox Live Gold – základní úrovně pro Xbox Game Pass a jediný způsob, jak zaregistrujte se do Xbox Live Gold. Co to znamená? No, to znamená, že Xbox Game Pass za 15 USD se stane nejlevnější úrovní a nahradí současnou úroveň 10 USD. Mezitím se přístup ke službě Xbox Live Gold zvýší z 5 USD měsíčně na 15 USD měsíčně.

Zpráva přichází způsobem novináře obeznámeného s Xboxem, Brad Sams, která tvrdí, že cílem Microsoftu je spojit dvě předplacené služby do jedné. Za tímto účelem Sams naznačuje, že toto vše by se mohlo stát, až bude dokončena přemrštěná akvizice Xboxu Activision Blizzard.

„Slyšel jsem, že Microsoft přemýšlí o tom, jak zvýšit ceny za tyto služby [Xbox Live Gold and Xbox Game Pass] Zahrnout zlato, takže 15 dolarů měsíčně je nový základ, což znamená, že získáte Game Pass a také Xbox Live Gold, a to je jediná úroveň,“ Sams via Čistý Xbox. „Nepřekvapilo by mě, kdyby Microsoft ukončil tuto akvizici Activisionu, ve skutečnosti to zvyšuje základní minimální cenu na to, kolik stojí vstup do jejich služeb.“

V tuto chvíli je to rozsah zprávy, který je samozřejmě nutné vzít v úvahu. I když je zde vše přesné, také se to může změnit, ale je to v souladu s reptáním, které jsme slyšeli, a sice že Microsoft si není jistý, co dělat s Xbox Live Gold, a zkoumá způsoby, jak zvýšit cenu Xboxu. Game Pass. Bylo by logické, aby řešení obou těchto problémů bylo jedním společným řešením.

V době zveřejnění se Microsoft touto zprávou a spekulacemi, které vyvolala, nezabýval.