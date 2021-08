Generální inspektor ministerstva zahraničí prý vyšetřuje zmizení 20 druhů věcí, které byly v dárkové trezoru agentury, přičemž desítky jednotlivých položek chyběly.

Zmínil jsem Politico Dva američtí úředníci obeznámeni s touto věcí uvedli, že desítky nebo možná stovky individuálních darů, které byly dříve uloženy v darovací trezoru ministerstva zahraničí, nebyly nikde k nalezení.

Úředníci uvedli, že většina nyní chybějících věcí jsou dary, které Spojené státy plánovaly poskytnout jiným zemím, z nichž mnohé dříve držely. Prezident TrumpHlídací pes Donalda Trumpa přebírá odpovědnost za distribuci nestabilních OOPP nad správu dat: Zpráva nabádá Trumpovy příznivce, aby si koupili chybně napsanou „oficiální kartu Trump“ na chválu pokračujícího dvoustranného partnerství Susan Collinsové Víceodznak.

Hill se obrátil na ministerstvo zahraničí a kancelář generálního inspektora o vyjádření.

Nové podrobnosti přicházejí poté, co New York Times ve středu informovaly, že ministerstvo zahraničí vyšetřuje Chybí láhev whisky ve výši 5 800 $ Uděluje japonská vláda bývalému ministru zahraničí Mike Pompeo Mike Pompeo, 800 lahví whisky dáno Pompeovi z Japonska Missing Noem, aby odletělo do Jižní Karolíny na akci s předčasným hlasováním Anketa: Trump vede republikánské primárky v roce 2024 následované Penceem a Diantesem Více.

Veřejný spis ministerstva zahraničí zveřejněný ve středu informoval o sérii darů poskytnutých několika vládním činitelům, včetně Pompea a Trumpa, v průběhu roku 2019.

Jedním z hlášených darů poskytnutých Pompeovi byla láhev whisky, což podle dokumentu ministerstva zahraničí bylo Přijato 24. června 2019.

Pompeův zmocněnec William Burke však ve středečním prohlášení pro The Hill řekl, že Trumpův nejvyšší diplomat si nepamatoval, že by od japonské vlády dostal láhev whisky.

“Pan Burke řekl, že Pompeo si nepamatuje, že by dostal láhev whisky, a neví, co se s ní stalo. Ani si není vědom žádného vyšetřování jeho pobytu. Netuší, jaká je dispozice této láhve whisky.” ”

Ve středu list The Times poznamenal, že Pompeo byl v den převzetí daru v Saúdské Arábii.

Zatímco američtí představitelé mohou uchovávat dary pod 390 USD, jsou povinni zakoupit dárky nad tuto částku.