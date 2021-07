Izraelská a britská data poskytují smíšené signály o účinnosti vakcíny proti kmenu Delta

Nová data z Izraele a Velké Británie ve čtvrtek vykreslila matoucí a rozporuplný obraz týkající se účinnosti vakcíny COVID-19 od společnosti Pfizer v boji proti Delta typu koronaviru.

Nové statistiky ministerstva zdravotnictví v průměru ukázaly, že vakcína Pfizer – vakcína podaná téměř všem Izraelcům – je nyní účinná pouze proti 39% proti infekci, zatímco v prevenci symptomů COVID byla účinná pouze 41%. Dříve byla vakcína Pfizer-BioNTech proti infekci více než 90% účinná.

Nová britská studie zveřejněná tento týden v The New England Journal of Medicine mezitím zjistila, že stejná vakcína je z 88% účinná při prevenci příznaků COVID – více než dvojnásobná míra zjištěná v izraelských datech.

Izraelský výzkum souhlasil přinejmenším s tím, že injekční stříkačka byla vysoce účinná v prevenci závažných onemocnění o 91,4%.

Někteří analytici ano Varoval také, že čísla o účinnosti vakcíny podléhají zásadním chybám Kvůli kombinaci faktorů, včetně otázek, zda existují přesné údaje o úrovních infekce u neočkovaných, což je pro tyto statistiky zásadní.

Získejte denní vydání Times of Israel

Prostřednictvím e-mailu a nenechte si ujít naše nejdůležitější novinky Registrací vyjadřujete souhlas s podmínkami

Zdálo se, že izraelské statistiky také vytvářejí obraz ochrany, která se zvyšuje s odstupem měsíců po očkování v důsledku narušení imunity. Lidé očkovaní v lednu byli údajně chráněni před infekcí pouze 16%, zatímco u osob očkovaných v dubnu byla účinnost 75%.

Lékaři poznamenávají, že tato čísla nemusí odrážet pouze dobu od očkování, ale také zkreslení, podle něhož ti, kteří očkovali brzy, byli často lidé se zdravotním stavem a náchylnější k infekcím, jako jsou starší lidé.

V reakci na čtvrteční izraelská čísla epidemiolog Nadav Davidovich, profesor na Ben-Gurionově univerzitě a prezident Israel Medical Association, řekl The Times of Israel: „Vidíme, že vakcína je méně účinná v prevenci přenosu, ale je snadné přehlédnout, že je stále velmi efektivní v prevenci hospitalizace a závažných případech.

Ilustrativní: Zaměstnanec Soroka Medical Center pracuje na oddělení koronavirů, 15. září 2020 (Yossi Zeliger / Flash90)

Davidovich dodal: “Je stále vynikající a velmi dobrý v prevenci závažných případů a úmrtí, ale je méně důležitý v prevenci přenosu. Proto se nemůžeme spoléhat pouze na vakcíny, potřebujeme také zelené pruhy, testy, masky a podobně.” “

Davidovich zdůraznil, že se všemi čísly je třeba zacházet jako s předběžnými a s omezeným významem vzhledem k relativně malému počtu pozitivních pacientů v současnosti. „Je příliš brzy na to, abychom to komentovali, protože počet pozitivních lidí je stále velmi nízký,“ uvedl.

Mluvil poté, co ministři souhlasili s obnovením zeleného koridoru, omezením účasti na velkých akcích na ty, kteří byli očkováni, uzdraveni z COVID-19 nebo kteří poskytli platný negativní výsledek testu.

Obnovená omezení se od 29. července budou vztahovat na vnitřní a venkovní akce s více než 100 účastníky. Povinnost poskytnout důkazy o očkování, vyléčení nebo negativním testu z posledních 72 hodin se bude vztahovat pouze na osoby starší 12 let. Věk, nebudou zde žádná omezení.

Toto rozhodnutí bylo schváleno takzvaným Kabinetem o koronaviru, ministerským fórem na vysoké úrovni, jehož úkolem bylo vést vládní reakci na pandemii. Vláda jej ještě musí ratifikovat a má se o něm hlasovat v neděli během týdenního zasedání vlády.