Nejnovější aktualizace Don’t Starve Together udržuje příběh svěží

Deset let po prvním vydání Nehladovějte spolu Stále silný. Je to svědectví o pokračující údržbě, záplatách a aktualizacích hry ze strany vývojáře Klei – a o nové fanouškovské základně, kterou najde při jejím spuštění na Nintendo Switch 12. dubna 2022. A Nová aktualizace, vydaná 27. dubna – a okouzlující kinematografie, která s tím přišla – pokračuje v tomto dědictví, kdy hráčům dává ještě více důvodů, aby se vrátili. Stručně řečeno: Nikdy nebyl lepší čas sledovat hru.

Nová aktualizace s názvem Beyond: Take Root dokončuje From Beyond’s arc – příběh, který staví Shadow a Moon do vzájemného konfliktu. V souladu s tradicemi předchozích aktualizací přidávají tyto nové detaily příběhu několik hloupých herních vrásek:

Trhliny, které uvolňují měsíční energii, se začnou ve světě otevírat, buď poražením nebeského šampiona, nebo prostřednictvím nastavení serveru.

První chrlí tvorové mají velký zájem o zahradničení.

Z těchto extraúrovňových trajektů lze vytvořit nové a výkonné vybavení s příslušnou craftovací stanicí.

I když je tato aktualizace dostupná na Steamu, PlayStationu a Xboxu, uživatelé Switche budou čekat o něco déle, protože to tam „trvá trochu déle“, jak uvádí vývojářský blog.

A pokud jste tu nový, zopakuji, že hra rozhodně stojí za vyzkoušení: Nehladovějte spolu je multiplayerová iterace kultovního oblíbeného survival simu nehladovět. Hrajete za jednu z mála postav ve stylu Edwarda Goreyho, z nichž každá má svou vlastní atmosféru. Moje oblíbená postava Hlavní postavou je Wendy, která přichází se společníkem – duchem své sestry dvojčete Abigail. Na procedurálně generované mapě plné osobnosti a exotických způsobů, jak zemřít, musíte najít jídlo, postavit úkryt a odrazit nepřátele.

Je to neuvěřitelně hloupá a zábavná doba – a oblouk From Beyond jen přidal na kouzlu 10 let staré hry.

