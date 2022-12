Celine Dion ruší show poté, co jí byla diagnostikována vzácná neurologická porucha

Zpěvák Celine Dion Ve čtvrtek zrušila a odložila sérii evropských vystoupení kvůli problémům s „velmi vzácnou neurologickou poruchou“, která ovlivňuje její zpěv. V pětiminutovém videu zveřejněném na Instagramu ve francouzštině a angličtině Celine jasně řekla, že má zdravotní problémy „už delší dobu“. (Přečtěte si také | Priyanka Chopra se začíná připravovat na svůj film s Celine Dion)

„Nedávno mi byla diagnostikována velmi vzácná neurologická porucha zvaná ‚syndrom ztuhlé osoby‘, která postihuje asi jednoho z milionu lidí,“ řekla.

Dodala, že to způsobilo křeče, které „ovlivňují každý aspekt mého každodenního života, někdy způsobují potíže při chůzi a nedovolují mi používat hlasivky ke zpěvu tak, jak jsem zvyklý“.

„Bolí mě, že vám to dnes říkám, znamená to, že nebudu připravená obnovit své evropské turné v únoru,“ řekla zpěvačka svým fanouškům. Řekla, že ji každý den podporovali její synové a tým lékařů, aby zlepšili její stav, „ale musím přiznat, že bojuji.“

Pokračovala: „Všechno, co vím, je zpívat, a to je to, co jsem dělala celý život a to je to, co dělám nejraději.“ Zpěvačka se o křečích zmínila, když začátkem tohoto roku odložila evropské turné. „Chybí mi vidět vás všechny na jevišti, dělat pro vás show,“ řekla a plakala.

Evropské jarní termíny, které měly v České republice začít v únoru, byly posunuty zpět na rok 2024, přičemž osm jejich letních vystoupení bylo zcela zrušeno.

Courage World Tour odstartovalo v roce 2019 a Celine dokončila 52 vystoupení, než pandemie Covid-19 zastavila zbytek. Později zrušila severoamerickou část turné kvůli svým zdravotním problémům.