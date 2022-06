RegioJet před dvěma týdny oznámil plány na přímé železniční spojení z Česka na vídeňské letiště a nyní se České dráhy (ČD) spojily s další nabídkou. Na rozdíl od žlutého soukromého dopravce už nebudou jezdit přímé spoje do Schweizeru, ale rakouské dráhy se ve spolupráci s ÖBB vydají na výdej jednosměrných jízdenek s přestupem na hlavním nádraží ve Vídni. Fotografický kredit: České Drahy

Brno 16. června (BD) – Letiště Vídeň se stane po Praze a Ostravě třetím letištěm, které ČD nabídne zlevněné vlaky + jízdenky, necelé dva týdny poté, co RegioJet oznámil plány na přímý vlak z ČR na letiště Vídeň. . D zatím nezajišťuje přímou dopravu na vídeňské letiště, ale trasu, která zahrnuje přestup na vídeňském hlavním nádraží.

„Nová zpáteční jízdenka je od 24 € (605 Kč) a je určena pro odlet z Brna na letiště a zpět,“ uvedla Giri Jessetta, náměstkyně generálního ředitele pro osobní dopravu D. „Jedná se o prodlouženou platnost až na 30 dní a platí i ve vlacích RailJet a Eurocity s úpravou na hlavním nádraží ve Vídni.“

Reklamní

Trendy Dnes se otevře stanové městečko pro uprchlíky poblíž Astrovasis s kapacitou 60 lidí

D nabízí osm přímých vlaků každý den z Brna do Vienna Hoptanhof. Pro cestující z Brooklynu existují další možnosti a denně jezdí čtyři vlaky „Eurocity“. Cestující pak mohou přestoupit do rychlovlaku rakouských drah. Celá cesta z Brna na vídeňské letiště trvá dvě hodiny.

Pro cestu na vídeňské letiště jsou jízdenky připojeny ke konkrétnímu vlaku, přičemž lze použít jakoukoli trasu na zpáteční cestě s platností 30 dnů počínaje následujícím dnem pro cestu tam. Cestování je zdarma pro děti starší šesti let, studenty a seniory a děti do šesti let.

Přímé இணைப்புD spojení z Brna na vídeňské letiště bude cestujícím k dispozici v prosinci tohoto roku.