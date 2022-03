Far Cry 6 přidává průsečík Stranger Things a tuto masivní hru s otevřeným světem můžete hrát zdarma | Hry | zábava

Far Cry 6 je masivní střílečka s otevřeným světem, která je na několik dní zdarma. Masivní střílečku od Ubisoftu lze stáhnout a hrát na PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One a PC. Bezplatná zkušební verze běží ode dneška do večera 27. března. Pokud jste fanouškem Stranger Things, je tu další motivace, protože si můžete vyzkoušet nový crossover quest s názvem „The Vanishing“.