Quebecký film The Red Rooms je thriller se sériovým vrahem

V nejnovějším filmu Pascala Planta Červené pokojeVelká část prvního dějství se odehrává v Palais de Justice v Montrealu. Obžalovaný sedí ve skleněné krabici v místnosti. White Space odráží kanadský přístup ke spravedlnosti: byrokratická prázdnota trumfuje americkou soudní soutěž, na kterou jsme zvyklí vídat na velké obrazovce. Dva právníci pronesou úvodní prohlášení ohledně obviněného, ​​který je vyšetřován kvůli vraždě mladých dívek. Ze soudní síně to sleduje mladá žena s tajemným pohledem.

Gangsterské příběhy inspirovaly sériové vrahy Červené pokoje -Lidé, mnoho mladých žen, přehlíží lidi (především muže) obviněné z ohavných zločinů. Film se soustředí na dvě ženy, které brzy vstávají, aby si zajistily místo v soudní síni. Naše hrdinka Kelly Ann (Juliet Gariepy) je rezervovaný technický génius a modelka s temnými motivy, zatímco naivnější Clementine (Laurie Babin) si je jistá vrahovou nevinou. Dvojice vytvoří nepravděpodobné přátelství kvůli filmu.

Producent Dominique Dassault pracoval v quebeckém průmyslu devět let a produkoval také předchozí film Pascal Plant Nadia Butterfly. Červené pokoje Mezinárodní filmový festival Fantasia byl nedávno zahájen po úspěšné světové premiéře na filmovém festivalu v Karlových Varech v České republice. Zatímco producenti nejsou vždy přítomni od začátku výroby, Dussault zahájil zaměření filmu.

„Můj přítel se setkal se skupinami sériových vrahů v reálném životě a nebyly o tom žádné filmy,“ vysvětluje Dassault. „Nejen, že to byl neprozkoumaný nápad, ale i příležitost k společenské kritice; dotkla se toho, jak lze obviňovat média a veřejnost. Pascal vnesl prvky elektronického thrilleru.“

Od začátku do premiéry film trval asi tři roky – v quebeckém průmyslu to byl neuvěřitelně rychlý proces. „Měli jsme štěstí. Náš projekt byl okamžitě přijat společností SODEC, což je velmi vzácné,“ říká Dussault. Zatímco mnoho filmů po léta klíčilo jako nápad, Červené pokoje Rychle se dali dohromady, i když na konci projektu to neznamená, že to bylo snadné. Výroba byla relativně malá a hledání vhodných míst bylo obtížné. COVID stále vážně ovlivňuje výrobu. Zajištění míst v Justičním paláci trvalo šest měsíců. „Spolupracovali,“ říká Dassault, „ale proces byl stále dlouhý.“ Najít tři byty ve filmu nebylo snadné. „Montreal má mnoho bytových věží, ale nejsme v Torontu.“

Dussault také úzce spolupracoval s procesem odlévání. Ona a Blunt viděli Juliette Gariby jako Kelly Ann. Viděli jsme to v krátkých filmech. „Věděli jsme, že to potřebujeme,“ říká Dassault. Zkoušel jsem a dostal roli. Laurie Papin nebyla to, co tvůrci filmu pro Clementine zpočátku zamýšleli. Nicméně, i když vedla konkurzy přes Zoom, projevila hluboké sympatie, zatímco mnoho z účinkujících si vybralo karikatury. „Udělali jsme dvojitý konkurz s Gariépy a Babinem, který fungoval opravdu dobře.“

Tvrdá práce se vyplatí. Film se vyznačuje Fincherovou nezaměnitelnou elegancí pozdního období. filmy jako Dívka je pryč A Dívka s dračím tetováním Spojte temné morální otázky s elegantním, dokonce skvělým produkčním designem. Bluntova filmová tvorba je inspirována kinematografií rumunské nové vlny, jako jsou filmy Cristiana Mongiu 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny Mísí žánrové prvky se strohým naturalistickým stylem, aby prozkoumala nestabilní a vyzývavou realitu postkomunistického Rumunska. Červené pokoje Québécois může být nezaměnitelný, ale má mezinárodní aspirace.

I když zatím hraje jen na festivalech, Červené pokoje Své publikum si zatím získal. Recenze jsou silné. Dasso poznamenává, že lidé ve Fantasii „dýchali a nakláněli se dopředu na svých místech“. Dosavadní ohlasy diváků naznačují, že si Pascal Plant možná konečně najde široké publikum. Nadia Butterfly Premiéra byla naplánována na filmovém festivalu v Cannes v roce 2020, kdy vypukla pandemie. Film, který využívá neherce a jednoduchý styl sledování, vypráví o cestě plavce na olympijských hrách v roce 2020 v Japonsku. Film, který se v kinech dočkal jen minimálního uvedení, byl strohý a ambiciózní, ale nyní se na něj vzpomíná hlavně jako na náhradní datum do roku 2020, pokud by se COVID nikdy nestal.

Dassault začala v krátkých filmech a dokumentech. Pracovala také v distribuci, což jí pomohlo lépe porozumět strategiím vydávání. Dussault je praktický producent a vidí roli jako odlišné vyprávění. Ve svých projektech upřednostňuje ambice a vidí příležitost pomoci přinést divákům nekonvenční a odvážné filmy.

Na letošním Fantasia Film Festivalu uvádí Dassault v rámci koprodukčního trhu Frontières také film s režisérem Olivierem Godinem. Na základě románu Ana Nos ParleraFilm je o knize, ze které lidem explodují hlavy, jakmile ji dočtou. „Je to globální; problém naší svobody projevu vidíme po celém světě,“ říká Dassault. „Je to temná komedie, která zkoumá velmi vážné téma.“ Godin, jeho celovečerní film Irsko Cahir Blue Jeho světová premiéra byla ve Fantasii a podobně získal cenu Camera Lucia od AQCC (Quebec Critics Association).

V Quebecu se blíží velké vydání, koná se festival, Červené pokoje Připadá mi to jako ze současného vizionářského filmu. Aniž by film ukazoval příliš mnoho krve, používá zvuk a narážky, aby se vtáhl do divácké psychiky. Je to drsný, znepokojivý film, na který se jen tak nezapomíná. Film Fantasia si odnesl čtyři ceny v hlavní soutěži Cheval Noir, včetně nejlepšího filmu, nejlepší skóre, nejlepšího hlavního hereckého výkonu a nejlepšího scénáře. Pro Dosso je zvláštní vidět, jak se jeden z jejích projektů naplňuje. „Je to pro mě velmi cenné,“ říká. ■

Red Rooms se otevírá v Montrealu divadla V pátek 11. srpna.

