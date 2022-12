Kiss Potvrzuje vůbec poslední skotský koncert Road’s End Tour v Glasgow

Kiss potvrdili data pro poslední britské turné kapely, které se bude konat příští rok jako součást jejich turné End Of The Road.

Americká rocková kapela založená v roce 1973 a v současné době ji tvoří členové Paul Stanley, Gene Simmons, Eric Singer a Tommy Thayer.

Poté, co původně oznámili svůj odchod do důchodu v roce 2000, skupina nyní oznámila data svých posledních vystoupení ve Velké Británii, které se budou konat v Glasgow, Plymouthu, Birminghamu, Newcastlu, Londýně a Manchesteru v roce 2023.

Rockové hvězdy vystoupí na pódium v ​​OVO Hydro v Glasgow 8. července.

Přehlídky se měly původně konat v roce 2021, ale kapela musela vystoupení odložit kvůli Covidu.

Před jejich nejnovějšími termíny britského turné se Kiss vrátili na britskou hudební scénu začátkem tohoto roku s titulkem na Download Festivalu – pětidenní rockové akci pořádané v Donington Park v Leicestershire.

Skupina, známá pro své nadživotní oblečení a dramatický černobílý make-up, byla v dubnu 2014 uvedena do Rock and Roll Hall of Fame.

V rámci turné End Of The Road, které poběží v červnu a červenci příštího roku, vystoupí kapela také po Evropě s vystoupeními v České republice, Nizozemsku, Bruselu, Francii, Itálii, Švédsku, Německu a Norsku.

Case před britskými daty řekl: „Všechno, co jsme vybudovali a vše, co jsme za poslední čtyři desetiletí dobyli, by se nestalo bez milionů lidí po celém světě, kteří za ta léta zaplnili kluby, arény a stadiony. .

„Toto bude vrcholná oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří ještě neviděli. Kiss Army, loučíme se na našem posledním turné s naší dosud největší show a jdeme stejnou cestou jako přišel… bez lítosti a nezastavitelný.“

Předprodej vstupenek na nádraží Kiss’s Glasgow bude v prodeji 13. prosince v 10:00 hodin, poté bude 16. prosince následovat všeobecný prodej.