Egypt by mohl od Ever Given hledat 1 miliardu dolarů

Zdá se, že náklady na asi týdenní blokování přepravy po jedné z nejdůležitějších vodních cest na Zemi se pohybují kolem jedné miliardy dolarů.

A toto je jen účet, který se Egypt může brzy pokusit inkasovat. Nezahrnuje škody způsobené majitelům více než 400 lodí zpožděných v důsledku katastrofy v Suezském průplavu, ani náhradu škody, kterou mohou požadovat společnosti, jejichž materiály nebo výrobky byly na těchto lodích.

Řekl to generálporučík Osama Rabie, vedoucí Úřadu pro Suezský průplav v Egyptě Sada ElBalad Zprávy, že Egypt bude pravděpodobně požadovat odškodnění jedné miliardy dolarů za materiální a finanční škody Výsledek z uzemnění obrovské nákladní lodi, která byla kdy dána. Rabie uvedl, že kompenzace pokryje ztráty z poplatků za přepravu, náklady na šest dní bagrování a lokomotivy – a poškození kanálu z útesu.

„Toto je právo země,” řekl Rabi. „Měl bys mít právo.”

Rabei uvedl, že kapitán lodi dosud nereagoval na několik požadavků ze strany orgánu kanálu, včetně předání černé skříňky a dokumentů. Snažil se to vyšetřit.

Nákladní loď zakotvená v Suezském průplavu: „Uspěli jsme!“

Rabie dodal, že společnosti Evergiven nebude dovoleno pokračovat ve své cestě do nizozemského města Rotterdam, dokud nebude dokončeno vyšetřování.

Plavidlo s panamskou vlajkou, které vlastnili Japonci a provozovalo jej Tchaj-wan, zasáhlo 23. března silný vítr a písečná bouře. Východní břeh, zadní část západního břehu.

Pracovníci vykopali 30 000 metrů krychlových písku – což je dost na to, aby zaplnili asi tucet olympijských bazénů – a v pondělí nakonec z lodi odstranili více než tucet lodí.

Odstranění Evergivenu bylo okamžikem triumfu a hrdosti pro záchranný tým a národ. Dělníci tančili, objímali se a plakali. Prezident Abdel Fattah El-Sisi ocenil obyvatele své země a uvedl, že „se jim podařilo ukončit krizi deviantní lodi v Suezském průplavu i přes obrovskou technickou složitost, která obklopila tento proces ze všech stran“.

Mustafa Muhammad, jeden z dělníků, řekl: „Viděli jsme to v televizi a je to velmi odlišné od toho, jaké to bylo, když jste to viděli před sebou.“

Řekněte Ali Awami, mechanikovi na Karakah Zprávy NBC Práce byla nebezpečná.

„Nejtěžší věcí byl strach,“ řekl. „Pracovali jsme pod něčím o velikosti desetipodlažní budovy, která by na nás mohla spadnout.“

Rabie uvedl, že vyšetřování se pokusí zjistit, která část lidské chyby nebo mechanické poruchy, pokud vůbec nějaká, zahrnovala nehodu, při které bylo zastaveno více než 400 lodí a kanál uzavřen na šest dní.

Spěchat soudit? Katastrofa na Suezském kanálu podporuje Evergiven osádka

Řekl Shisha, poradce Canal Authority, do Egypta Extra novinky Vyšetřování orgánu určí, zda kapitán lodi postupoval podle pokynů Příručky pro Suezský průplav. Řekl, že loď utrpěla dvě předchozí nehody, ale neposkytl podrobnosti.

Sheesha uvedla, že pokud kapitán a ostatní nebudou spolupracovat, bude loď dočasně zabavena a civilní oblek může trvat roky.

Sheesha však spekuloval, že řešení, jako je dohoda o odškodnění, lze nalézt během několika dní. O osudu 25členné posádky indické lodi nebylo rozhodnuto.

Japonská společnost Shwe Kisen Kaisha, majitel lodi, uvedla, že bude při vyšetřování nápomocna. Tchajwanská společnost Evergreen Marine Corp., která loď provozuje, uvedla, že není odpovědná za zpoždění dodávek.

Kanál nese více než 10% celosvětového obchodu a celosvětové náklady na uzavření se odhadují na 10 miliard dolarů denně.

Egypt není ochoten vidět, aby se podobný incident opakoval. Řekl Rabi Egypt dnes Kanál bude vylepšen tak, aby umožňoval průchod 95 lodí denně. Kanál v současné době zpracovává přibližně 50 lodí denně. Řekl, že budou přidány další čekající oblasti mimo kanál a kontrolní body uvnitř a že se rozšíří flotila podpůrných lodí.

Příspěvek: Associated Press