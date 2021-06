French Open: nenasazená Češka Barbora Krejšíková porazila Anastasii Pavlyuchenkovou, aby získala ženský titul ve dvouhře | tenisové zprávy

Barbora Krejšíková se stala první grandslamovou šampionkou po vítězství na French Open

Vysněná kariéra Barbory ​​Krejšíkové na French Open skončila ohromujícím vítězstvím, když získala svůj první grandslamový titul porážkou Anastasie Pavlyuchenkové v sobotním finále žen.

Češka, která se umístila na 33. místě na světě, zvítězila v poháru Susan Lenglinové poté, co porazila Rusku Pavlyuchenkovovou 6: 1, 2: 6, 6: 4.

Krejšíková (25) trénovala dříve ve své kariéře bývalou wimbledonskou šampionku Janu Novotnou, která zemřela na rakovinu v roce 2017 ve věku 49 let.

V emotivním projevu vítězství řekla: „V tuto chvíli je opravdu těžké dát dohromady slova, protože nemohu uvěřit tomu, co se právě stalo. Nemůžu uvěřit, že jsem skutečně vyhrál hlavní turnaj.“

“Prožíval jsem opravdu těžká období, když Jana umírala. Většinou jsem s ní byl a opravdu jsem to chtěl zažít, protože jsem měl pocit, že by mě to opravdu zesílilo. Její poslední slova byla docela zábavná a prostá.” zkuste vyhrát Grand Slam.

„Vím, že je odněkud, kdo se o mě stará, a je to skoro všechno, protože se odtud o mě stará.

„Je úžasné, že jsem ji měl možnost potkat a byla pro mě takovou inspirací. Opravdu mi chybí, ale doufám, že je teď šťastná.“

Její průlom přišel na Roland Garros v loňském roce, kdy jí její postup ve čtvrtém kole pomohl dostat se do první stovky a nikdy se neohlédla zpět, když v předvečer turnaje získala svůj první titul ve dvouhře ve Štrasburku.

Se svým 12. vítězstvím v řadě se Krezhikova, která hraje ve své páté velké remíze na grandslamu, vyšplhala na 15. místo v žebříčku poté, co se stala třetí nehodnocenou šampiónkou v Paříži.

Ve snaze připojit se k nenasazeným šampiónkám Roland Garros Jeleně Ostapenkové a Ize Swiatekové přišla Kryjšíková o podání v úvodním turnaji, ale šestkrát za sebou popadla šestkrát za sebou a za 31 minut zajistila první set.

Hráč vyhrál první set v 17 z posledních 19 turnajů žen ve dvouhře na Roland Garros a nejtěsnějším zápasem pro Češky byl ten, který obstál nejlépe v největším zápase jejich životů.

Pavlyuchenková, která dosáhla jedenáctky své kariéry před více než 10 lety, čelila dalšímu zlomovému bodu ve svém druhém setu, ale zachránila ji a zastavila proti ní sérii šesti her.

To se ukázalo jako zlomový okamžik, protože Ruska se rychle usadila v konkurenci a začala dělat velké škody svými velkými pozemními kopy, aby otevřela pohodlný náskok.

Roland Garros již šestý rok v řadě vyhrál Grand Slam poprvé. 2016: Garbin Muguruza

2017: Jelena Ostapenko

2018: Simona Halep

2019: Ashleigh Barty

2020: Iga Swiatek

2021: Barbora Krijkova – US Open Tennis Championships (usopen) 12. června 2021

Během sedmého zápasu však Pavlyuchenková zachmuřeně odpověděla a popadla ji za levé stehno. Nechal jsem si lékařský čas vyměnit tipy a přilepit to.

Nezdálo se, že by to 29letou nepříznivě ovlivnilo, protože jí bekhend tlačený na čáru dal skupinu.

Krejčíková vs Pavlyuchenkova: statistiky zápasů Krijikova Statistiky zápasů Pavlyuchenkova 2 Esa 2 5 dvojité chyby 1 55% Výherní procento za první podání 49% 55% Vítězné procento za druhé podání 48% 6/14 Zlomové body vyhrál 5/12 34 Celkem vítězů 23 31 nezamýšlené chyby 16 85 Celkový počet získaných bodů 75

Křižíková ztratila načasování a po vítězství Pavlyuchenkové v otvíráku rozhodujícího setu udělala vzácný negativní výbuch.

Ale Pavlyuchenková začala vypadat při podání obzvláště nepohodlně a Krizhikova využila přestávku 4: 3 a poté se odmlčela, aby opustila svůj jeden zápas.

Krijšíková, která bude mít v neděli po boku Kateřiny Sinajakové také šanci získat titul ve čtyřhře, projevila známky nervozity, když při podání Pavlyuchenkové minula dva mečbaly, než se trefila na třetí.

Čtvrtý ale Rus šel dlouhou cestu a Češka vypadala úplně ohromená, když zvedla ruce vysoko.

Gratulujeme Vložení tweetuPrvní singlový titul na grandslamovém turnaji je neuvěřitelný pocit. Může toho být hodně. 🚀 – Rod Laver 12. června 2021

Pavlyuchenkova promluvila k davu a řekla: „Od té doby, co jsem byla malá, jsem přemýšlela, jestli tu někdy budu stát a připravovat řeč, až budu malá, co bych řekla.

“V tuto chvíli nemám slov, zapomněl jsem na všechno, co jsem připravoval.”

“Gratuluji Barboru. Opravdu nevím, jak máš odvahu a sílu hrát ve čtyřhře a dvouhře, protože upřímně si myslím, že v posledním bodě jsem mrtvý.”

„Dobře, zítra hraj ve čtyřhře. Neřeknu ti sbohem, myslím, že se uvidíme později, teď budu bojovat o další.“

