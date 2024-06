Českou cukrářskou tradici přináší do kraje nová cukrárna

Od Briana Kevina

Z našeho vydání z června 2024

Kolachi je kosmopolitní pečivo: dobře ujeté, přizpůsobivé. Byli to Češi, kteří začali plnit záhyby nadýchaného polosladkého kynutého těsta ovocem a během imigrační vlny v 19. století přivezli do Texasu koláče — „Kolachi Country“ jako příležitostná zkratka pro okresy středního Texasu, kde se usadili. Texasané je plánovali ponížit a cpát je masem a jinými pochutinami (jak jim Češi říkali). klobasniky) a přeměnit je na položky pro snídani a oběd – zejména v okolí Houstonu, domova majitelů továrny Kolache a obchodu Kolache.

Donita Ayotte je vyrostla ve svém (většinou Polském) rodném městě v Oklahomě a během svého dlouhého působení v Houstonu, kde pracovala jako technická pracovnice, sbírala mikro kabelky. „Pokud pracujete v kanceláři, nosíte na schůzky koláče,“ říká. „Každý obchod s koblihami má koláče.“

Žádná však poté, co se s manželem Staceym v roce 2021 přestěhovali 1900 mil z Houstonu do svého rodného města Hamlin v pravém horním rohu okresu Aroostook. Oprášila tedy recept na mouku své babičky a vyrobila několik várek pro zaměstnance Ayotte Farms, vícegenerační bramborový provoz Stacey pomohl znovu rozjet. Byly takový hit, že na Facebooku nabídla, že bude přijímat objednávky. „A po 30 dnech,“ říká Ayotte, „podívala jsem se na svého manžela a řekla: ‚Myslím, že bych si měla otevřít obchod.‘

Severní Maine Kolache Co. Van Buren’s, otevřená v lednu, byla restaurace na Main Street. Je to dočasný domov pro Duffball Depot, zatímco Ayotes renovují prostor dole na ulici, ale je to světlý a útulný podnik se starožitnou lednicí zásobenou Topo Chicos a organickými limonádami a desítkami seznamů dne pod stodolou- zarámovaná tabule. Kolaches – sladké a slané, 3 $ za kus.

Donita Ayotte šlehá těsto na koláče ve velkém Hobartově mixéru, které se poté nechá ve velkých kádích kvasit, zatímco odpočívá jeden den v lednici. Dále se vytvoří koláče, naplní se a odpočívají další den, přičemž se nechá lepek odpočinout, než se ráno dostanou do trouby, kde se budou podávat.

Mezi nejvýznamnější nedávné návštěvy patří jablečný koláč, slanina a jalapeño popper. Ayotte – triatlonistka, bývalá semiprofi fotbalistka a matka dvou dětí – přistupuje k pečivu jako celku. Žádná náplň z konzervy: Ona a dva zaměstnanci loupou jablka. Koláčové koláče začínají celým kuřetem a bramborami z farmy. Minimálně zpracovaný třtinový cukr turbinado je nahrazen ve starém rodinném receptu na těsto, díky čemuž jsou balíčky měkké a šťavnaté.

Obchod prodává asi 4000 koláčů týdně a přitahuje poutníky koláčů až z Bangoru. Nakonec, říká Ayotte, pečivo může přijít k nim: Věří, že Van Buren je prvním z mnoha míst, kde se Maine proměnilo v zemi koláčů.