Kalifornská univerzita v San Diegu se obává, že další šíření viru COVID-19 může zasáhnout San Diego do nového roku

Pokud to naznačují naše toalety, okres San Diego může brzy zaznamenat prudký nárůst případů koronaviru.

V sobotu představitelé Kalifornské univerzity v San Diegu varovali, že vzorky z čistírny odpadních vod Point Loma, která zpracovává odpadní vody ze dvou ze tří San Diega, mají nejvyšší úrovně koronaviru, jaké univerzita od února zaznamenala. Jak delta, tak omikronové varianty viru podporují tento skok.

Výzkumníci neustále zjišťují, že když virové hladiny v odpadních vodách stoupnou, počet případů se obvykle zvýší do dvou týdnů, což nastaví region na cestu k výraznému nárůstu na začátku roku 2022. To znovu přimělo vědce a úředníky veřejného zdraví, aby naléhali na neočkované, aby si „Byli očkováni, jsou očkovaní, aby se vrátili na boostery, a každý by si měl dvakrát rozmyslet, než se zúčastní velkých, nemaskovaných halových shromáždění.

V San Diegu dojde k nebývalému nárůstu případů COVID. řekl Rob Knight, odborník na mikrobiom a jeden z lídrů v úsilí o monitorování odpadních vod na Kalifornské univerzitě v San Franciscu. „Stále existuje šance, že to zůstane v odpadních vodách a dostane nemocnice z márnice.“

Překvapivé oznámení o víkendu bylo vyvrcholením krátkého a intenzivního strkání ze strany univerzity. Asi v 16:30 v pátek Knight obdržel textovou zprávu od člena jeho týmu, který hlásil nárůst. Poté univerzitní monitorovací tým COVID-19 pracoval na tom, aby datům dal smysl.

Jejich hlavní otázka: Řídil Omicron tuto rally? Přijít s odpovědí prostřednictvím genetického sekvenování by trvalo nejméně týden. Místo toho výzkumníci pracovali pozdě v noci a v sobotu ráno, aby provedli molekulární test speciálně navržený k rozlišení mezi variantami. Tento test odhalil, že k výšce přispívaly jak delta, tak omikronové proměnné.

„Je to, jako byste měli současně dvě epidemie s různými kmeny viru,“ řekl Knight.

Test odpadních vod funguje, protože ačkoli je známo, že COVID-19 napadá dýchací cesty, virus také proniká do buněk lemujících střeva a může být propuštěn stolicí člověka, než se mu udělá špatně.

Místní údaje za poslední rok ukazují, že skoky ve virových hladinách odpadních vod předpovídají infekce detekované standardními výtěry z nosu a krku.

Data ukazují bezprecedentní nárůst hladin koronaviru ve vzorcích odebraných z primárního zařízení na čištění odpadních vod v okrese San Diego. Modrá čára představuje hladiny virů v odpadních vodách a červená čára představuje případy hlášené v kraji. (University of California, San Diego)

Oznámení UCSF zahrnovalo prohlášení Dr. Wilmy Wootten, okresní hygienistky, která poznamenala, že nová zjištění potvrzují narůstající důkazy o šíření Omicronu. Dr Christopher Longhurst, hlavní lékař UCSD Health, apeloval na veřejnost, aby byla včas a často testována na virus.

„Pokud cítíte sebemenší příznaky, pokud si myslíte, že jste mohli být v kontaktu s někým s COVID-19, pokud jste se shromáždili v davech bez roušek, pokud máte v plánu se setkat – testujte, testujte, testujte,“ uvedl v prohlášení. tvrzení. „nečekej.“