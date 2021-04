Nejlepší obnovení zásob PS5 ke koupi – Zde je možné očekávat další pokles

Byl to klidný týden Opětovné doplnění PS5. Ani nejlepší výplata PS5, kterou jsme v pátek očekávali, se nevyplatila.

Ale veškerá naděje nebyla ztracena. Takže pokud stále hledáte konzolu PS5, zde je návod, jak můžete zvýšit své šance na registraci systému během dalšího doplňování PS5 v Best Buy.

PS5: 499 $ za nejlepší nákup

PS5, vlajková herní konzole společnosti Sony, je jedním z nejžádanějších technologických produktů, jaké jsou dnes k dispozici. Z dobrého důvodu je tento výkonný řadič vybaven 4K obrazem, inovativním řadičem DualSense a 4K Blu-ray mechanikou. Podívejte se na dohodu

Digital Edition PS5: 39 $ USD @ Best Buy

Digitální vydání PS5 je stejná skvělá konzole bez 4K Blu-ray Disc. To je skvělá volba pro hráče účastnící se digitálních her. Společnost Best Buy minulý týden neobnovila konzolu PS5 Digital Edition, takže obnovení je naplánováno. Vzhledem k tomu, že běžná PS5 je na skladě, může být na skladě každou minutu. Podívejte se na dohodu

Zkontrolujte doplňování PS5 u jiných prodejců

Kdy je další pokles PS5

Best Buy byl zabit ze své 6týdenní doplňovací linky PS5. Za posledních několik týdnů prodejce nabídl doplnění PS5 každý pátek odpoledne. Minulý pátek byl poprvé, kdy PS5 vynechal pokles. Ať už je PS5 nedostatek či nikoli, jedna věc je jistá – Best Buy se příští týden vrátí s dalším poklesem konzoly. Budeme hledat jakékoli aktualizace, ale očekáváme možnost dalšího minima příští pátek.

Jak koupit PS5 na Best Buy

Kvůli tvrdé konkurenci neexistují žádné záruky, jak dostat PS5 z omezeného skladu, ale můžete zlepšit své šance několika způsoby. Za prvé, pokud ještě nemáte účet Best Buy, založte si jej hned teď, protože tím strávíte drahocenné minuty procesu platby. Rovněž stojí za to zajistit, abyste si ze stejného důvodu uložili platební údaje a údaje o adrese.

Více zařízení znamená více příležitostí, takže stojí za to přihlásit se a připravit se na telefonu i notebooku dříve, než je třeba znovu doplnit. Někteří lidé uspěli tím, že do telefonu přidali košík a poté ho dokončili prostřednictvím svého notebooku, takže by stálo za to vyzkoušet, pokud se zdá, že některý z prohlížečů ve stresu bojuje.

Je také důležité si uvědomit, že pokud jste chtěli získat PS5 před zmírněním problémů s akciemi, nemůžete být tak obtížní. Minulý týden například neexistovaly žádné jednotky PS5 Digital Edition a možná budete muset za verzi disku platit navíc, ať už ji chcete nebo ne. Je také možné, že si budete muset zakoupit méně populární balíček zabezpečení PS5, proto si předem pečlivě promyslete, jaké hry a příslušenství si budete chtít zakoupit.

Z bezpečnostních důvodů bude společnost Best Buy vyžadovat, abyste během procesu odhlášení zadali kód poskytovatele, a to prostřednictvím textové zprávy nebo e-mailu. Vždy zvolit text: Je to rychlejší a nenarazí na spamové filtry.

Nakonec se nepřesvědčujte snadno. Kvůli tendenci webů bojovat pod tlakem nadšených kupců PS5 maloobchodníci obvykle vydávali svůj inventář ve vlnách. Chvíli tedy počkejte a pokračujte v aktualizaci, i když uvidíte zprávu zklamáním „Není skladem“.