Tvsa čeká dlouhá jízda na olympijském chodníku na Czech Women’s Open Golf News

Peron (Česká republika): Indická golfistka Tevisa Malik, které se daří na European Tour žen, bude mít poslední šanci kvalifikovat se na olympijské hry v Tokiu, když se tento týden zúčastní českého Tipsport Ladies Open.

Nic menšího než vítězství by jí nedalo šanci připojit se k Aditi Ashok na olympijských hrách v Tokiu. Aditi se ujistila o své místo, když byla na 44. místě v aktuálním seznamu kvalifikací.

Tvesa, která se v posledních třech postech dostala do první desítky, bude také potřebovat trochu štěstí v podobě výběrů z řad vhodných hráčů, aby se dostala do top 60.

Tvesa, která zahájila sezónu s T-23 v Jižní Africe, byla T-10 v Itálii a poté T-6 na Jabra Ladies Open ve Francii. Pak vynechala střih ve skandinávském mixu.

Kromě Tvesy jsou dalšími Indiány v turnaji Diksha Dagar a Astha Madan.

Mezi významné hvězdy v oboru patří Lee Ann Pace, Carly Puth, Annabelle Dimock, Pia Babnick, Felicity Johnson, Nuria Iturioz, Sana Nuttinen, Liz Young, Emily Pedersen, Becky Morgan, Camille Chevalier a Kristen Wolff.

Top 15 hráčů na světě je způsobilých pro olympijské hry, přičemž maximálně čtyři hráči z jedné země. Kromě nejlepších 15 hráčů jsou hráči způsobilí na základě žebříčku, přičemž maximálně hráčů z každé země, která ještě nemá dva nebo více hráčů v top 15.

Hostitelská země zaručuje místo, jako na každém z pěti kontinentů. Pouze Korea a USA, které mají více než čtyři hráče z 15 nejlepších hráčů na světě, mají povoleny čtyři.