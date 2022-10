Odhalení záhady syndromu pivovarnictví

V nedávné výzkumné práci Denis-Olivera nastínil svou vlastní teorii toho, co vytváří optimální podmínky pro vývoj ABS. popisuje to jako „Dokonalá metabolická bouře„Tam, kde se pH žaludku zvyšuje a kombinuje se stagnací potravy a návratem potravy do žaludku ze střeva, jak je vidět při určitých zdravotních stavech.“

Carson, 64letý pacient s ABS z Velké Británie, nedávno zjistil, že trpí genetickou poruchou, která postihuje pojivové tkáně v jeho těle, známou jako Ehlers Danlosův syndrom (hEDS). Tyto pojivové tkáně se skládají především z kolagenového proteinu a mají tendenci poskytovat podporu pro jiné tkáně v kůži, šlachách, vazech a krevních cévách a také v některých vnitřních orgánech. Pacienti s hEDS mohou mít vysoce flexibilní klouby, ale také Ovlivňuje trávicí systémMůže způsobit abnormální pohyby mimovolních svalů, které řídí trávení. To může pacienta udělat Střeva jsou pomalejší, což má za následek opožděné vyprazdňování obsahu žaludku do tenkého střeva. (Přečtěte si více o Účinky Ehlers-Danlosova syndromu.)

Žádná souvislost mezi hEDS a ABS dosud nebyla studována, ale Carson se domnívá, že toto zpoždění při vyprazdňování žaludku mohlo přispět k jeho ABS. Kolem 1 z 5 000 až 20 000 lidí trpí hEDStakže je zapotřebí více výzkumu, aby se zjistilo, zda existuje asociace.

Cordell si myslí, že mohou být i jiné příčiny. „Také jsme se hodně naučili o jídle a vnějších podnětech, jako jsou rozpouštědla/chemikálie, znečištění, stres a traumata, které způsobují „propuknutí“ endogenní produkce alkoholu,“ říká.

Rozpouštědla jsou něco, co Carson spojuje se svým ABS – jeden z jeho prvních experimentů s ABS se odehrál krátce poté, co znovu utěsnil dřevěnou podlahu produkty obsahujícími VOC. Protože však samotná rozpouštědla mohou při vdechnutí způsobit otravu, vyžaduje tento vztah další zkoumání.

Přísná dieta vedená odborníky na výživu v kombinaci s antifungální léčbou a multivitaminy umožnila Carsonovi dostat ABS pod kontrolu. „Je to jako chodit po laně,“ dodává. „Neustále říkám: ‚Jsem v pořádku, jsem v pořádku?‘ „Když jsem trochu unavený, děláme dechovou zkoušku.“

Pro Carsona byl nejvíce rozrušující částí jeho zkušenosti s ABS, jaký vliv to mělo na jeho duševní zdraví. Jako příklad používá paměťovou techniku ​​„Mind Palace“, kterou proslavil televizní seriál Sherlock. V televizní show Sherlock Holmes popisuje, jak si pamatuje informace tím, že je uchovává v domnělých místnostech ve velké budově – analogicky.

„Když jsem v tom výpadku, už nemám přístup do mentálních místností těchto událostí,“ říká Carson. „To je velmi znepokojující a nakonec o sobě pochybujete.“

Carson říká, že i když ví, že se tyto události staly od jeho rodiny, jeho vlastní vzpomínky na ně jsou frustrující nepolapitelné. „Je mnoho místností, do kterých se nemohu dostat, protože jsou to zamčené místnosti a musím se smířit s tím, že se do nich nikdy nedostanu,“ říká. „Nejde o to, že vzpomínky neexistují, jde jen o to, že ve svém vědomém stavu k nim nemáte přístup.“

Ale jak se Carson dozvěděl více o svém stavu a o tom, co by to mohlo být důvodem, on a jeho žena doufají, že v budoucnu bude takových místností uzavřeno méně.

–

Přidejte se k 1 milionu budoucích fanoušků tím, že nám dáte like Facebooknebo nás následujte Cvrlikání nebo Instagram.

Pokud se vám tento příběh líbí, Přihlaste se k odběru týdenního zpravodaje bbc.coms názvem „The Essential List“ – pečlivě vybraná sbírka příběhů od BBC budoucnostA kulturaA pracovní životA Cestovat A brzy Doručeno do vaší schránky každý pátek.