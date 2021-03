Steam nyní může streamovat hry v 8K rozlišení a mysleli jsme na vás hned

Právě jsem si uvědomil: už ti nikdy nechci poděkovat 30 000 $ na nákup 8K TV. Myslím, že jsem si jistý, že kupón na 1500 $ pomohl? Ale mám pocit, že ti stále dlužím víc.

A co tohle: Proč ne být první, kdo vysílá 8K PC hry na druhý konec vašeho paláce? Když jsme to viděli Steam Tato funkce je nyní podporovánaHned jsme na tebe mysleli.

Představte si možnosti: můžete si sednout Celá vaše toaleta za 9 000 dolarů S náhradním 8K televizorem – stejně jako vy – místo toho ztrácíte spoustu těchto nádherných pixelů Řez Snydera s tyčí-Můžete použít všech 33 milionů her, abyste se zbavili méně náročných 8K her z vaší duhové matrice pro herní PC vybavené RTX 3090, aniž byste narušili jejich posvátnost na druhém konci vašeho domu!

Pravděpodobně potřebovat Tato úroveň počítače, samozřejmě, dokonce ani 8K nemusí být samozřejmostí. V poznámkách k vydání ventilu je uvedeno „Výsledky mohou vysoce záviset na hardwaru.“ Navrhoval bych také kabelový ethernetový kabel ke snížení latence a možná budete chtít odemknout omezovač šířky pásma v Steam> Nastavení> Vzdálené přehrávání> Pokročilé možnosti klienta – protože 50Mbps to nemusí snížit na 8K. Ale budete to vědět lépe než my.

Se vší vážností je skvělé vidět Steam připravený pro televizory budoucnosti. A prosím pošlete soubor Velmi Obraz s vysokým rozlišením z vašeho nastavení, pokud je nyní také váš televizor.

Na druhou stranu, pokud jste typ člověka, který si nemůže dovolit kupovat nové hry, natož 8K TV nebo špičkový herní počítač, Valve má pro vás také dobré zprávy – společnost právě přinesla Steam Remote Play Společné sdílení adres URL z beta verze vám dokonce i přátelé mohou poslat odkaz, abyste se připojili k jejich místním hrám pro více hráčů I když nemáte počítač ani účet Steam.