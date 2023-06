Trhy střední a východní Evropy – Zlotý tlačí měny regionu nahoru v podmínkách přísné měnové politiky

Karol Baduhal VARŠAVA (Reuters) – Středoevropské měny se v pondělí stabilizovaly, přičemž polský zlotý prodlužoval zisky, protože investoři se drželi očekávání, že měnová politika v celém regionu zůstane přísná. Polsko má rozhodnout o úrokové sazbě v úterý a analytici oslovení agenturou Reuters jednomyslně očekávají, že Rada pro měnovou politiku ponechá klíčovou úrokovou sazbu na úrovni 6,75 % poté, co ji v září 2022 zvýšila na tuto úroveň.“ (dnešní zisky) jsou více než méně kvůli očekávání, že úrokové sazby v regionu udrží po delší dobu vysoko,“ řekl ekonom Piotr Poplawski z ING BSK. Kolem 08:46 GMT polský zlotý vzrůstal o 0,2 % na 4,4855 vůči euru, získal čtvrtou seanci v řadě a v květnu se posunul na dvouleté maximum 4,4765. Zlotý v tomto čtvrtletí vzrostl o více než 4 %. Poplawski poznamenal, že zlotý si již nějakou dobu vede lépe než regionální měny. „Může to být důsledek toho, že investoři vidí za prvé zlepšení obchodní bilance a za druhé možnost vytvoření nové vládnoucí strany po volbách a rychlé otevření fondů národního plánu obnovy,“ řekl Poplawski. Brusel zadržel Polsku 35,4 miliardy eur (37,85 miliardy dolarů) z prostředků na obnovu COVID-19 a požadoval reformu v otázkách, jako je nezávislost soudů a zelená energie, než budou prostředky uvolněny. V neděli statisíce Poláků demonstrovaly na podporu liberální opozice, která se snaží sesadit vládnoucí stranu Právo a spravedlnost, která je u moci od roku 2015, během podzimních voleb. Mezitím česká koruna posílila vůči euru o 0,1 % na 23,5970 po údajích o mzdách. Pondělní údaje ukázaly, že růst nominálních mezd v České republice v prvním čtvrtletí zrychlil, ale zaostal za očekáváním centrální banky, což uvolnilo určitý tlak při debatách, zda znovu zvýšit úrokové sazby. „Dnešní čísla vnímáme jako holubičí,“ řekl český věřitel ČSOB. „Čísla pravděpodobně zmírní tlak na zvýšení sazeb v červnu.“ Jinde maďarský forint vůči euru vzrostl o 0,1 % na 369,6. „…trhy čekají na nový impuls, v případě forintu jsou to čtvrteční data o inflaci, kam až roční ukazatel ukáže,“ napsal v poznámce bankovní analytik MBH. Maďarská centrální banka jako první zavedla politiku uvolňování snížením sazby jednodenních vkladů o 100 bazických bodů na 17 % v květnu, což je první krok svého druhu v Evropě. SNÍMEK CEE NA TRZÍCH 1046 CET CET MĚNY ES POSLEDNÍ DENNÍ ZMĚNA PŘEDCHOZÍ ZMĚNA NABÍDKY V ROCE 2023 ČEŠTINA 23,5970 23,6250 +0,12 % +2,38 % Maďarská koruna 369,608007 % +04% PLN +01% .LN 855 4,4945 + 0,20 % + 4,55 % ROM 4,9675 4,9636 – 0,08 % -0,50 % leu srbský 117,2200 117,3000 + 0,07 % + 0,07 % dinárů Poznámka: Počítáno od 1800 SEČ Denní změna Poslední změna denní uzávěrky v roce 2023 2023 Budapešť 1327,28 1315,5980 +0 % 1315,5980 +0 % 2 47869,61 + 0,57 % + 9,93 % Varšava 2026.03 2018.09 +0,39 % +13,06 % Bukurešť 12133,87 12133,87 +0,00 % +4,03 % Daily Spread vs Bund Change v ČR 2 roky 5 let 10 let Polsko 2 roky 5 let kARD 233 let 10x6M FORW <7.19 6.74 5.98 7.17 PRIBOR => Maďarsko <14.08 12.32 11.29 15.70 BUBOR => Polsko <6.76 6.34 5.94 6.90 WIBOR => POZNÁMKA: FRA JSOU ZA POČÍTACÍ CENY ********************************************* ** ******** ******** *** (1 $ = 0,9354 EUR) (Zpráva Karola Baduhala ve Varšavě, Jasona Hovetta v Praze a Poldizara Gyuriho v Budapešti; Editace Sriraj Kaluvella)