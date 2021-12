Stadia se konečně spouští na televizorech LG a ukazuje velikost, kterou mohla být

První dobrou zprávou pro Stadii v roce 2021 jsou Zprávy Google obležená služba streamování her Konečně na televizorech jedné společnosti – a pouze na těch vyrobených v roce 2020 a dále.

To není nutně důvod, aby kapela vstoupila do stávky a uspořádala večírek „Stadia je zpět“ (zejména Bez jakýchkoliv exkluzivit Stadia v dohledu.) Ale příchod herní služby na moderní televizory LG pozdě v úterý je stále docela působivý, hlavně proto, jak úhledně a hladce funguje. Výsledky mě nutí přemýšlet, o kolik lepší Příběh Stadie Mohlo by se to objevit, kdyby podpora aplikací, jako je tato, byla od začátku.

Máte příliš dlouhé USB kabely?

kde Omezené vydání v listopadu 2019, byla přidána služba Google Stadia Mnoho platforem, včetně notebooků, stolních počítačů, zařízení Android a iOS a zařízení pro streamování se značkou Google TV. Podpora Smart TV však byla roztroušena, přičemž na Stadii chyběly oblíbené rodiny zařízení, jako je Amazon Fire, Roku a Apple TV. Chyběla také integrovaná podpora Smart TV od velkých výrobců, jako jsou Samsung a LG. (To stojí za zmínku Amazonská Luna a Apple Arcade jako herní služby založené na předplatném.)

Úterní vydání Stadia na televizorech LG přináší aplikaci Hry Google do jakékoli skupiny, která podporuje „webOS 5.0 a novější“, a následuje Oznámení společnosti LG začátkem tohoto roku na CES která se zavázala, že v „druhé polovině roku 2021“ představí určitou formu Stadie na setech LG. První prosincový týden tento termín technicky splňuje.

Můj LG CX, vyrobený v roce 2020, splňuje požadavky LG na OS, a tak jsem provedl jednoduché kroky k přístupu do LG App Store, stažení Stadie do mého televizoru a zapnutí služby. Úvodní obrazovka aplikace nasměruje uživatele, aby si buď vytvořili nový účet ve webovém prohlížeči, nebo pomocí dálkového ovladače zadali stávající přihlašovací údaje Stadia. Poté zobrazí pokyny pro připojení gamepadu k vašemu televizoru LG – což nemusí být v závislosti na vaší sestavě úhledné.

Sady LG 2021 zahrnují podporu Bluetooth, ale sady 2020 ne. Zbylo mi to na výběr, jestli buď opráším svou současnou konzoli Stadia, nebo popadnu dlouhý USB kabel, zapojím ho do otevřeného USB portu mé televize na zadní straně a virtuálně zapojím své náhradní herní konzole Xbox nebo PlayStation. (Pokyny Stadia uvádějí, že mohu přepnout aplikaci Stadia na svém telefonu a poté bezdrátově připojit gamepad k telefonu a zároveň hrát na televizi, protože jsou všechny připojeny ke stejnému cloudovému serveru. I když je to vítané dočasné řešení , rozhodně to není elegantní.)

Jakýkoli kabelový gamepad bude rozpoznán, když aplikaci ukončíte a znovu vstoupíte. Bohužel uživatelé ovladače Stadia budou muset ke spuštění aplikace vždy použít dálkové ovládání televizoru, vybrat si svůj účet a poté zadat speciální čtyřtlačítkový kód na gamepadu, který jej přiřadí k vaší relaci. Na rozdíl od Chromecastu a Google TV aktuální verze aplikace Stadia od LG nedává tuto ikonu gamepadu na domovskou obrazovku. Pokaždé, když spustíte Stadii na televizorech LG, musíte buď pomocí dálkového ovladače najít kartu s možnostmi Ovladače, nebo zadat předchozí zkratkový kód a doufat, že se nezmění. Za předpokladu, že někdo z týmu inženýrů Stadia stále pracuje a poslouchá, můžete to opravit?