Varianta Omicron se v Evropě rychle šíří a rozpoutala vlnu nových omezení

BARCELONA – Několik hodin poté, co Světová zdravotnická organizace oznámila výskyt nového typu vážně zmutovaného nového koronaviru v Jižní Africe, vyzvala předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová 27 zemí Evropské unie, aby „aktivovaly nouzové brzdy“ a zakázaly lety z Jižní Afriky a Sedm zemí. V sousedství místa, kde byla objevena znepokojivá varianta, byla brzy nazvána Omicron.

V té době už Omicron dorazil na evropský kontinent a objevil se minimálně 19. listopadu v Holandsku. A v posledních dnech se to objevuje všude od Velké Británie po Českou republiku Většina případů 79 Již 2. prosince hlásilo Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (které nedohlíží na Spojené království) zřejmě cestující z Afriky.

Ve středu, když Světová zdravotnická organizace oznámila, že varianta byla zjištěna ve 23 zemích – počet, který se brzy zvýšil na 24, když byl případ detekován v Kalifornii – 13 z těchto zemí bylo v Evropě, mezi nimi Belgie, Švédsko, Německo, Portugalsko a Španělsko. Do čtvrtečního odpoledne nahlásily případy čtyři další země EU, včetně Norska, kde to novinářům řekl premiér Jonas Gahr Støre. 50 lidí bylo plně očkováno Omicron měl pozitivní test poté, co se nakazil na vánočním večírku v Oslu.

Náhlý skok v počtu případů, který od čtvrtečního odpoledne dosáhl 171, Může to být spíš odraz píle než náhoda, řekl Salvador McCabe, buněčný biolog a autor knihy „Moderní epidemiologie“, pro Yahoo News. „V Evropě to najdeme častěji, protože to teď hledáme,“ řekl. Tyto detekční snahy zahrnují genomové sekvenování pozitivních testů z předchozích týdnů. Někteří epidemiologové ale nyní očekávají, že Omicron předběhne Deltu již příští měsíc.

Nejnovější ve variantě Omicron

S 32 mutacemi původního alfa kmene koronaviru zůstává Omicron špatně pochopený. Může být přenosnější a odolnější vůči stávajícím vakcínám, řekl Dr. Anthony Fauci na středečním brífinku v Bílém domě, ale stále je potřeba více údajů. Začíná být jasné, že se již ve velkém objevuje v Evropě, kterou nedávno Světová zdravotnická organizace označila za globální epicentrum COVID-19 díky pokračujícímu nárůstu delty. Omicron také prosazuje návrat na kontinent, aby mohl čelit křížení, karanténě a před a po příjezdu testovacím COVID testům bez ohledu na stav očkování, noční zákazy a uvalení nebo rozšíření blokování.

Ve středu von der Leyenová uvedla, že je čas zvážit zavedení očkování v celé Evropské unii, což je krok, který je již plánován v Rakousku a který zvažuje Německo. Je to nejistota ohledně viru, která pohání někdy zdánlivě extrémní, až panické kroky, řekl McCabe, což je pochopitelné. „Nyní jsme ve stavu pandemického stresu,“ poznamenal. „Každá nová kapka se cítí jako tsunami.“

Masky odhozené v červenci, kdy britský premiér Boris Johnson vyhlásil „Den svobody“, jsou na příkaz jeho vlády znovu fackovány v obchodech, základních školách a v hromadné dopravě. Dosud bylo v Británii zaznamenáno 42 případů evropského Omicronu. Od levnějších antigenních testů bylo prakticky upuštěno, testy PCR příštího dne, které byly minulý týden k dispozici za 35 liber (47 dolarů), jsou nyní třikrát až čtyřikrát vyšší, protože Johnson řekl všem mezinárodním příchozím, aby užívali více analytické polymerázy. Testy řetězové reakce, které amplifikují malá vlákna DNA. Ti, kteří test podstoupí, se musí izolovat, dokud nebudou informováni, že jsou negativní – jinak riskují pokutu 1 000 liber.

Zdravotní sestry pečují o pacienta s COVID v pařížské nemocnici. (Thomas Samson/AFP přes Getty Images)

Španělsko zakazuje vstup neočkovaným Britům a Portugalsko, Norsko a Francie nyní vyžadují testy PCR pro cestující ze zemí mimo Evropskou unii. Menšina Francouzů, která neměla očkovací povolení, může stále vstupovat do obchodů, restaurací a muzeí, pokud bude test za posledních 72 hodin negativní; Nyní si budou muset každý den pořídit nový za asi 90 dolarů za kus. A po čtvrtečním oznámení epidemie Omicron v Oslu norská vláda doporučila lidem v hlavním městě pracovat ze svých domovů.

Několik evropských zemí pozastavilo lety ze zemí na jižním cípu Afriky; Německo povoluje přílet letadel z těchto zemí pouze v případě, že přepravují výhradně německé občany, ale tito cestující se nyní musí po přistání na dva týdny izolovat. Švýcarsko právě oznámilo 10denní karanténu i pro lidi přicházející z částí Evropy, včetně Belgie, Nizozemska, České republiky a Spojeného království – prvních evropských zemí, kde byla nalezena nová mutovaná varianta.

Ve Španělsku, kde byly zjištěny tři případy Omicronu, nejméně dva u plně očkovaných cestujících a jeden, který nenavštívil Afriku, se v Barceloně a Madridu zavádějí očkovací pasy. V Nizozemsku jsou obvykle rušné ulice mrtvé, bary a restaurace jsou nyní nuceny zavřít před tím – v 17 hodin – a fotbalové zápasy opět na prázdných stadionech. Slovensko, kde Omicron dosud nebyl objeven, je natolik pohlceno samotnou deltou, že vyhlásilo výjimečný stav a na dva týdny se uzavřelo, zatímco Rakousko prodloužilo celostátní uzamčení o dalších 20 dní; Nyní musí základní obchody zavřít do 19:00

Dr. Daniel Lopez-Acona, bývalý ředitel WHO pro krizi, poznamenal, že s Omicronem v oběhu a stále převládajícím Delta zůstává klíčem k odvrácení obou očkování, ale stejně tak i nefarmakologická opatření, která byla v poslední době ve většině v Evropě upuštěna. „Tato alternativa nebude zastavena samotným podáváním třetích vakcín nebo zastavením letů z Jižní Afriky, ale omezením sociálních interakcí nechráněných lidí,“ řekl, stejně jako zvýšením sledování kontaktů, genetickým sekvenováním, sociálním distancováním a omezením nočního života. Uvnitř i používání obličejových masek – dokonce i venku, v místech, kde je vysoká míra infekce.

López Acuña si myslí, že většina západoevropských zemí nemusí vyžadovat úplné blokování, ale dokonce i ve Španělsku, kde sazby opět zrychlují – se 100 000 novými případy z Delty za poslední dva týdny – „musíme vážně přemýšlet o opětovném zavedení omezení a nemyslet si, že budou Vánoce, jako jsme měli před pandemií.“

Cestující z letu z Jihoafrické republiky pozitivně testovali na koronavirus na amsterodamském letišti Schiphol. (Pierre Crum/Getty Images)

Zdravotní experti zdůrazňují nedávnou výzvu Světové zdravotnické organizace, aby země zvýšily testování PCR, zejména pro cestovatele. „Je nemožné zabránit rozšíření varianty, jakmile je venku, ale nyní je čas, aby země přinutily příchozí cestovatele, aby se nechali testovat PCR, jakmile přistanou“ a izolovali se, dokud nebudou jejich výsledky, řekl McCabe.

Macip i Lopez-Acuña zdůrazňují potřebu nepropadat panice, ale připravit se na možné nejhorší scénáře. Zásadní informací, na kterou čekají, je účinnost současných vakcín proti Omicron. Pokud se nové alternativě podaří uniknout účinnosti současného očkování, „budeme muset vyrobit nové kombinace vakcín, které pokrývají také Omicron – a to znamená přeočkování pro každého,“ řekl Lopez-Acuña. To je hlavní úkol a vývoj nových vakcín bude trvat několik měsíců. Mezitím budou existovat zranitelná místa, a proto je prvním úkolem omezit a chránit sociální interakce.“

Další zásadní informací je, jak si Omicron vede mimo laboratoř a v reálném světě. „Omicron rozhodně vypadá na papíře špatně,“ řekl Macip, „ale stejně tak Beta.“ A na rozdíl od variant Alpha a Delta se Beta nevzlétla a nezasáhla svět stejným způsobem. Ať se stane cokoliv, řekl: „Není to konec světa. Páteř vakcín je již na místě a byly provedeny testy. Možná bychom tedy měli přejít na novou vakcínu a jít dál. Nejsme zpět na čtvercový.“