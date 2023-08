Nový velvyslanec České republiky v Maďarsku se po nástupu do funkce připravuje na podporu LGBTQ kauz, řekl velvyslanec zpravodajskému webu. Chesnam. Eva Dvoríková by měla odejít z Prahy do Maďarska, aby nahradila Tibora Biela (ANO).

„Jsme Češi v zemích, kde jsou Maďaři ochotni naslouchat. Víme, jak spolu komunikovat,“ řekl. Zároveň chce posílit vazby s místní občanskou společností, například podpořit LGBT lidi, kteří jsou podle jeho názoru pod tlakem vládní strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána. „Ale já nechci jít cestou pranýře,“ říká nový velvyslanec.

Když to pochopím, pojedu do Maďarska Ještě pořád (Vydání kurzívou.) Náš partner v EU a NATO. Dvořáková řekla, že pokud mají tyto dva primární systémy fungovat, musíme s Maďarskem nadále komunikovat, udržovat kontakty a mluvit s Maďarskem o všem, co je pro nás důležité.

Na nedávné prohlášení premiéra Orbána, že se Česká republika v imigrační politice přidala k eurofederalistům, diplomat reagoval, že se přidává k tomu, co napsal vicepremiér Vit Ragusan, tedy že takové nálepkování nic pozitivního nepřinese.

Maďarsko vždy vyžaduje respekt při ochraně svých vlastních zájmů, takže předpokládám, že nás budou respektovat při ochraně našich zájmů, které se někdy mohou lišit od jejich.

dodala.

Češi jsou jednou ze zemí, kde jsou Maďaři ochotni naslouchat a umíme spolu komunikovat, řekla Dvořáková. „Nebudu ustupovat od témat, která jsou pro nás důležitá, jako je LGBT komunita a podpora jejích práv. Ta jsou globální a přeshraniční. Česká ambasáda v Budapešti již letos podepsala prohlášení zahraničních ambasád ohledně LGBT osob.“ V zemích EU podepsaly všechny zastupitelské úřady kromě Polska.

Na otázku novinářky, zda by měla podporovat politickou opozici v Maďarsku, Dvořáková odpověděla, že jejím úkolem bude mluvit se všemi v Maďarsku – s vládními kruhy, členy Fideszu i opozicí. „Mám v úmyslu komunikovat s co nejširší částí maďarské společnosti,“ řekl nový velvyslanec.

Na dotaz ohledně jaderné elektrárny Box II, kterou staví ruský Rosatom, a zapojení českých firem v ní, připomněla Dvořáková.

Na výstavbě jaderných bloků I. bloku, jejichž životnost se má prodloužit, spolupracovalo několik českých firem. Pokud jde o Box II, je zde situace kvůli ruskému vměšování „velmi složitá“.

Odpověděla diplomaticky.

Připomněl, že Česká republika v současnosti vede formaci V4 (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko) a aliance má vždy své mouchy. „Nenastal jediný případ, kdy bychom se na všem shodli,“ podtrhla Dvořáková. V4 vznikla za účelem posílení spolupráce ve střední Evropě, která nikdy nebyla mírovým regionem.

Eva Dvořáková dosud vedla odbor východoevropských zemí českého ministerstva zahraničí, dříve zástupkyně konzula na ambasádě v Berlíně.

