Získejte zdarma dárkovou kartu Walmart v hodnotě 300 $, když si koupíte Apple iPhone 14 na AT&T nebo Verizon na Černý pátek

V rámci akce Walmart Black Friday nabízí Walmart skvělou nabídku na nejnovější Apple iPhone 14. Kupte si Apple iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro nebo 14 Pro Max a získáte 300$ Walmart eGift kartu. Uplatňují se určitá omezení, ale uvidíte, že toto je jedna z nejlepších nabídek Černého pátku na nejnovější generaci Apple iPhone, která vás nezavazuje k zůstatkům účtů nebo směnným hodnotám.

Kupte si Apple iPhone 14 s plánem a získejte dárkovou kartu Walmart v hodnotě 300 $

Úplné podrobnosti a omezení jsou uvedeny níže:

Online nabídka a ceny platné od 21. listopadu 2022 v 19:00 ET do 2. prosince 2022 ve 23:59 ET. Nabídka platí v obchodě a za ceny od 25. listopadu 2022 do 2. prosince 2022 od 6:00 místního času. Nabídka je platná, když je vhodný telefon aktivován na způsobilém platebním plánu AT&T, Verizon nebo T-Mobile. Aktivaci je třeba provést do 2. prosince 2022 do 23:59 místního času. Walmart eGift Card je elektronická dárková karta platná pro budoucí nákupy. Podmínky eGift Card najdete v podmínkách eGift Card nebo Walmart Associate. Elektronická dárková karta zaslaná e-mailem do 24 hodin od aktivace telefonu pro nákupy v obchodě a do 20 dnů po odeslání telefonu pro online nákupy.

Stejně jako u většiny dobrých telefonních nabídek je vyžadována aktivace na kvalifikovaném plánu služeb AT&T nebo Verizon. Budete také muset mít platební plán zařízení, i když můžete zbývající zůstatek kdykoli splatit v plné výši, a to i po prvním nebo druhém fakturačním cyklu. Pokud jde o délku plánu služeb, zdá se, že neexistují žádná omezení. Potenciálně se můžete přihlásit k odběru služby na měsíc a zrušit ji, dokud bude váš telefon do té doby plně splacen. To je to, co dělá tuto dohodu tak skvělou. Namísto fakturačního kreditu, který vás nutí uzavřít smlouvu na více let, jde o dárkovou kartu za jednorázovou částku, kterou obdržíte brzy po aktivaci služby. Platí se aktivační a servisní poplatky.

Jsou nabídky swapů stále platné?

Upozorňujeme, že tato nabídka je nezávislá na jakýchkoli jiných propagačních akcích, na které můžete mít nárok, včetně nabídek na výměnu na vašem starém smartphonu. Pravděpodobně budete moci ušetřit více.

Můžete odemknout svůj iPhone po vypršení platnosti služby?

AT&T a Verizon odemknou váš telefon 60 dní po aktivaci.

Jak dobrý je iPhone 14?

Apple iPhone 14 je zdaleka nejnovější iPhone a zdaleka nejlepší smartphone, který si můžete koupit. I když se rozhodnete pro základní iPhone 14, stále získáte procesor A15 Bionic, který rozdrtí jakýkoli telefon Android na trhu, převratný fotoaparát a nádherný Retina displej, to vše zabalené v hliníkovém a skleněném těle. Přejděte na iPhone Pro Max a získáte výkonnější procesor A16 Bionic, všestrannější kamerový systém Pro, lépe vypadající Super Retina displej s funkcí ProMotion a Always-On, z nerezové oceli a ještě nádhernější. Tělo z krystalického skla.

Modely „Pro“ a „Plus“ mají větší obrazovky: 6,7 palce u Plus/Pro oproti 6,2 palce u standardních modelů. Můžeš zkontrolovat Srovnávací specifikace Apple uvedené na jejich webových stránkách pro úplný seznam rozdílů mezi všemi modely.

Můžete si také přečíst naši recenzi iPhone 14 Pro, kde najdete další informace o jednom z nejlepších telefonů.

