Každoroční festival v centru Ennisu oslavuje českou tradici

ENNIS – Město Ennis oslavilo 54. výročí české tradice a tradic od minulé neděle na různých místech po městě i mimo něj.

Národní festival Polka, který se každoročně koná o víkendu Memorial Day, poskytoval spoustu aktivit pro všechny věkové kategorie, aby si je mohli užít v malé městské atmosféře.

V pátek večer, 28. května, začal prázdninový víkend nabídkami českých kapel v různých sálech po celém městě. První řada festivalu korunovala Krále a královnu festivalu Polka v roce 2021 za správu 3denních aktivit.

Ráno v sobotu 29. května si každoroční přehlídku Polky užil největší přehlídkový dav za poslední roky. To může být částečně způsobeno zrušením loňského vydání COVID-19 v roce 2020, protože v srdci epidemie byly nejisté časy. Ale minulý týden velký dav odrážel radost z návratu do normálního života, včetně zábavy lidí cestujících do Ennisu z měst po celé zemi.

Mezi významné plánované akce patří: Polka Fest Run, každoroční přehlídka, soutěž o stravování koláží, stánky pod širým nebem, umělecká řemesla a jídlo, nedávno zrekonstruované ulice města, dětské horolezecké stěny, skákací domy, šlapadla , a tak dále.

Ve večerních hodinách hráli v divadlech roztroušených po městě převážně české tradiční kapely. Hodně se tancovalo, stýkalo se a hodně se pilo piva. Byly zábavné časy a tato každoroční událost měla obrovský úspěch.