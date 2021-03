Walmart bude mít dnes k dispozici konzoly PS5 a Xbox Series X.

Pokud chcete další šanci vyzkoušet si koupit Xbox Series X nebo PlayStation 5, máte štěstí. Řekl mluvčí Wal-Martu hrana Tento prodejce přinese zpět konzoly online dnes, 18. března.

Walmart plánuje získat akcie pro PS5, The Digitální verze PS5A Xbox Xbox X., A Xbox S Herní konzole, jejichž ceny se pohybují od 300 do 500 USD v závislosti na tom, který model si koupíte. Prodejce mi řekl, že doplňování konzolí Xbox Series X / S začne ve 2:30 PM ET, zatímco PS5 budou připraveny k nákupu od 15 PM ET.



Xbox X / S Ceny přijaté v době zveřejnění. Xbox Series X je vlajkovou lodí konzole společnosti Microsoft, je to nejvýkonnější (a největší) možnost a stojí 499,99 USD. Zatímco řada S 299,99 $ si klade za cíl poskytovat plynulý výkon při 1440p, řada X se zaměřuje na rychlé hraní v rozlišení 4K.

Pro ty, kteří chtějí koupit konzolu Xbox nové generace, možná budete chtít zvážit výběr jiného příslušenství, které vám umožní co nejlépe využít vaši konzolu. že Dodatečná kontrola Pravděpodobně by to byla dobrá koupě. A na rozdíl od PS5 si můžete koupit 1 TB rozšíření SSD Přidává do základního úložiště Xbox (512 GB u řady S, 1 TB u X), i když to není levné. Pokud se vám nedaří rozhodnout, které hry si koupit, můžete si vždy zakoupit předplatné Xbox Game Pass Ultimate„Což vám poskytuje přístup k velkému množství digitálních her a přístup ke službě Xbox Live Gold.



Sony PlayStation 5 Ceny přijaté v době zveřejnění. Hlavní konzole Sony nové generace od počáteční ceny 399,99 $. Největší rozdíl mezi oběma modely spočívá v tom, že digitální verze může hrát pouze digitální hry, zatímco PS5 v hodnotě 500 $ obsahuje jednotku, která vám umožní hrát jak digitální, tak fyzické hry.

Pokud plánujete koupit konzolu PS5, existuje několik položek navíc, které byste si měli vyzvednout, abyste mohli svou novou konzolu využít na maximum. Doporučuji chvilku Ovladač DualSense, Což je nezbytné pro jakýkoli postup osobní skupiny. Navrhuji, aby se první uživatelé přihlásili k odběru PlayStation Plus„Což vám každý měsíc poskytuje některá oprávnění, například bezplatné hry.