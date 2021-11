Američtí sportovci, kteří musíte sledovat zimní paralympijské hry 2022

Zimní paralympijské hry 2022 začnou v březnu 2022 na digitálních sítích a platformách NBCUniversal.

Cestou tam se dozvíte více o některých jménech, která doufají, že budou reprezentovat Spojené státy:

Andrew Corka, alpské lyžování

Andrew Corca, pětinásobný státní šampion v zápase, měl sen jít na olympiádu a vyhrát zlatou medaili na koberci…ale jeho život se změnil, když se ve 13 letech otočil na čtyřech kolech a zlomil si záda. …zápasil, vyhrál další státní šampionát bez použití nohou.. Tři roky po nehodě ho fyzioterapeut přivedl do školy snowboardingu a snowboardingu a on se zaměřoval na nový sen… V roce 2018 se stal První paralympijský šampion Aljašky, když získal zlatou medaili ve sjezdu a stříbrnou medaili v Super G. Aljašský domorodec, vychovaný svobodnou matkou, která pracovala ve dvou zaměstnáních, vyrůstal v malé rusky mluvící vesnici.

Thomas Walsh, alpské lyžování

Den předtím, než měl odcestovat do Green Mountain Valley School (lyžařská akademie ve Vermontu), byl alpskému lyžaři Thomasi Walshovi diagnostikován Ewingův sarkom, vzácná forma rakoviny kostí, která se vyvinula v jeho pánvi a plicích… Chemoterapie, ozařování a pánevní resekce po dobu 14 měsíců, než byl prohlášen za prostého rakoviny…v nemocnici sloního domorodce často navštěvovala jedna z jeho kamarádek z dětství: Michaela Shiffrinová…oba rodáci z Vail a Shiffrin a Walsh zpět v čase…Byl Walshovým prvním závodním trenérem. Je to Elaine Shiffrin, Michaelina matka… Bylo to během návštěvy v nemocnici, kdy Shiffrin Walshovi řekla, že se nikdy nezúčastnila maturitního plesu… a Walsh si pamatuje: „Pro já, ‚pro to bys měl být radši, protože mě bereš na ples‘.“ Vaše promoce“ „… Walsh měl příležitost odcestovat do Soči, aby se podíval na soutěž Shiffrin díky nadaci Make-A-Wish Foundation … Po olympijských hrách začal zkoumat, co by bylo potřeba pro paraalpské lyžování… Debutoval ve finále Světového poháru v roce 2015 a poprvé se objevil na paralympiádě V roce 2018 byl jeho nejlepším místem páté místo ve slalomovém slalomu… a na mistrovství světa v roce 2019 skončil společně třetí v obřím i superslalomu.

Dan Knusen, běh na lyžích, biatlon

Skandinávský krasobruslař Dan Knusen byl jedním z vynikajících sportovců na paralympijských hrách v Pchjongčchangu v roce 2018 a ze zápasů odešel se šesti medailemi… Před devíti lety sloužil jako podplukovník v americkém námořnictvu v září 2009, když šlápl na výbušninu. a měl amputované obě nohy nad kolenem. Živě… Knusen provedl v důsledku zranění více než 40 operací a naučil se používat protetiku… Byl vášnivým běžcem a ke skandinávskému lyžování se dostal koncem 2010 po absolvování tréninku v Montaně… Knusen řekl, že „okamžitě podepsal Zamilovanost do klidu a jeho spojení s přírodou.

Dani Aravich, běh na lyžích

Tento sport byl začleněn do raného věku Dani Aravich … Narodila se bez levé ruky a předloktí a její rodiče povzbuzovali Aravich, aby se věnovala atletice, nejprve ve fotbale, poté v běhu na dlouhé tratě… Atlet v atletice během prvního roku na University Butler…Po vysoké škole pracovala v Utah Jazz, když ji rodinný přítel oslovil ohledně tréninku na paralympiádu…Začala trénovat na 400 m (protože její hodnocení nezahrnuje disciplíny na dálku ) a svůj paralympijský debut si odbyla v Tokiu. O šest měsíců později doufá, že bude v roce 2022 závodit v severském lyžování poté, co ji do tohoto sportu naverboval americký trenér, který ji pozval na tréninkový kemp… Zatímco trénovala nohy na obě hry v tak krátké množství času přiznalo své problémy: „Nikdy bych se neohlédla za 10 let a řekla: ‚No, udělala jsem zimní hry v roce 2022. Dokážu udělat i léto.“ Proč jsem pro ni nesouhlasil? „

Oksana Masters, běh na lyžích, biatlon

Desetinásobný paralympijský medailista Oksana Masters exceluje v zimních i letních sportech, získal pět medailí v PyeongChangu a dvě medaile v Soči v severském lyžování, bronzovou medaili na paralympiádě v Londýně 2012 jako veslař a naposledy dvě zlaté. medaile v cyklistice na hrách v Tokiu. Zranění ji vedlo k tomu, že po Londýně přešla z veslování na cyklistiku a na paralympiádě v Riu 2016 právě skončila na stupních vítězů, což ji prý přimělo uvažovat o zisku medaile v Tokiu… Narodila se na Ukrajině s řadou vrozených vad, o kterých se předpokládá, že byly způsobeny jadernou katastrofou v Černobylu, a sedm let skákala profesory mezi sirotčinci, dokud nebyla adoptována svobodnou matkou… V příštích šesti bude patřit mezi nejvytíženější sportovce světa měsíců s rychlým obratem mezi letní a zimní paralympiádou.

Brody Royal, Slide Hockey

V pouhých 15 letech byl Roybal nejmladším členem paralympijského hokejového týmu USA v roce 2014. O čtyři roky později byl součástí dalšího zlatého týmu v Pchjongčchangu. Roybal je bipartitní vrozený amputát, narozený bez stehenní kosti na obou nohách. Když vyrostl, Roybal hrál softball a basketbal, pak na střední škole přešel na wrestling. Jeho skutečnou vášní byly kontaktní sporty, které ho přivedly k tomu, že v osmi letech v roce 2006 zkusil skate hokej. Ve dvanácti letech jeho kariéra nabrala mírný směr, když si při nehodě na bruslích zlomil jeden loket a druhý poranil. Po vyzkoušení wrestlingu si brzy uvědomil, že jeho skutečnou vášní je skate hokej. Později téhož roku navštěvoval USA Hockey Development Camps se sny o paralympijském zlatě. Debutoval v americkém národním hokejovém týmu během sezóny 2013-2014…Člen ARC Performance Teamu…Himped by DICK’s Sporting Goods jako člen Soutěžního programu…Syn Roberta a Michelle Roibalových. ..Mezi koníčky patří skateboarding Prkna, aerobik, hry… Má jednoho bratra Spencera… Ten byl v březnu vyhlášen nejlepším inspirativním sportovcem roku 2015. V červnu 2021 na mistrovství světa v ledním hokeji OSTRAVA 2021 byl vyhlášen nejlepším útočníkem a byl jmenován hráčem roku Ve hře ve dvou hrách … USA / CAN; USA/NOR a byl obecně vyhlášen nejlepším hráčem v týmu USA.

Declan Farmer, hokejové brusle

Declan Farmer debutoval na paralympijských hrách v Soči ve věku 16 let jako druhý nejmladší člen týmu, který vyhrál zlatou medaili. Narodil se s oboustrannou amputací (jedna nad kolenem, druhá pod kolenem) a od devíti let hraje skate hokej. Farmer se narodil v Tampě na Floridě a poté, co v roce 2020 promoval na Princetonské univerzitě v oboru ekonomie, se od té doby přestěhoval do Nashvillu v Tennessee. Je dvakrát zdravotně postižený, soutěžil v Soči i Pyeongchangu. Farmer se začal prosazovat na národní scéně návštěvou USA Hockey Development Camps v letech 2010, 2011 a 2012. V pouhých 14 letech vytvořil svůj první americký národní skate hokejový tým pro sezónu 2013-2014 a pomohl týmu vyhrát medaili. Zlato na Zimních paralympijských hrách 2014. V Pchjongčchangu se Farmer opět zasloužil o zisk zlaté medaile, když vstřelil největší gól své kariéry, když vyrovnal zápas o zlatou medaili, když zbývalo 38,7 sekundy. S blížícím se prodloužením Farmer zažil to, co označil za největší okamžik své kariéry, když v prodloužení 3 minuty a 30 sekund vstřelil vítězný gól na paralympijských hrách proti Kanadě, nejlepšímu soupeři týmu USA. V dalším dynamickém utkání mezi Kanadou a USA si USA vybojovaly zlatou medaili na mistrovství světa v hokeji 2021 konaném v Ostravě v České republice. Na závěr mistrovství světa zaznamenal Farmer 3 góly, 4 asistence a 29 střel na branku.

Josh Pauls, Slade Hockey

Josh Boles, který se narodil bez kostí na nohou, mu v 10 měsících amputovali obě nohy… Než se v roce 2002 s podporou svých rodičů připojil k místnímu hokejovému týmu v NHL, snil o tom, že se stane prvním beznohým brankářem NHL… O šest let Později, debutoval v americkém národním hokejovém týmu ve věku 15 let… V roce 2010, ve věku 17 let, byl nejmladším členem týmu, který vyhrál zlatou medaili na paralympiádě ve Vancouveru… V Soči získal druhou zlatou medaili a třetí místo v roce 2018 v Pyeongchangu. V současné době je kapitánem US Sled Hockey a pomohl týmu dovést tým k titulu mistra světa proti Kanadě na mistrovství světa para v ledním hokeji v roce 2021 v Ostravě v České republice.

Rico Roman, Slade Hockey

Rico Roman, otec dvou dětí, nepochybně nikdy nevyrostl v hokeji… z Portlandu v Oregonu sloužil devět let v americké armádě a poté, co utrpěl improvizovanou ránu, mu amputovali levou nohu nad kolenem. Výbušné zařízení v Iráku v roce 2007…Se skate hokejem ho seznámila organizace Operation Comfort, která se věnuje pomoci zraněným příslušníkům americké služby, a poté, co se mu na první pokus nepodařilo dostat se do národního týmu, věnoval se tomu, aby se stal lepším skate hokejista.. Roman získal zlatou medaili se Spojenými státy na paralympijských hrách 2014 v Soči a poté znovu v roce 2018 v Pchjongčchangu. S týmem také získal zlatou medaili na mistrovství světa v ledním hokeji 2021 v Ostravě.

Jin Lee, Slade Hockey

Narozen na Tchaj-wanu (známý během her jako Chinese Taipei); Místo narození: San Francisco, CA – štábní seržant americké armády (v důchodu), měl amputovanou levou nohu nad kolenem, když se zranil při nehodě na motorce v roce 2009. Ke skate hokeji ho přivedla organizace Operation Comfort, která se věnuje pomoci zraněným členové služby Američan. Řekl mi: „Být součástí týmu USA mi dává schopnost nejen reprezentovat svou zemi, ale také oceňuji kamarádství všech mých spoluhráčů. Byl jsem veteránem vojenské služby, než jsem se zranil, a chemie a vztah, který jsme si vytvořili na ledě i mimo něj. Se svými spoluhráči na něco, na co nikdy nezapomenu.“ Rezervní brankář pro US Sled Hockey Lee je připraven zaujmout první místo mezi brankáři po nedávném odchodu paralympijské legendy Steva Cashe do důchodu. Spojené státy usilují o čtvrté zlato v řadě v Pekingu poté, co porazily Kanadu 2:1 v nezapomenutelném thrillerovém prodloužení v roce 2018 v Pchjongčchangu.

Brittany Cory, krasobruslení

Corey si v roce 2003 při snowboardingu zlomila pravý kotník a v následujících letech trpěla přetrvávajícími komplikacemi kotníku, které si vyžádaly četné operace. V červnu 2011 se po devíti operacích rozhodla pro amputaci nohy pod kolenem, aby mohla vést aktivnější život… Motivována těmi, kteří jí pomohli s jejím zraněním, usilovala o to stát se registrovanou zdravotní sestrou… Soutěžila v Paraskating v roce 2016 a získala stříbrnou medaili na paralympiádě V bankovním slalomu v roce 2018… Byla na soutěži v Norsku v březnu 2020, když ve 2 hodiny ráno vstala, aby si sbalila věci a odjela kvůli COVID-19. Jako zdravotní sestra dobrovolně pomáhala na oddělení COVID-19 ve své nemocnici v Salt Lake City v Utahu.

Mezi další americké paralympiády, které lze sledovat, patří: Mike Schultz (Snowboarding) ; Noah Elliott (Snowboarding) ; Briana Huckabeeová (Snowboarding) ; Evan Strong (Snowboarding) ; Keith Gabel (Snowboarding) ; Laurie Stevensová (Alpské lyžování); Daniel Amstead (Alpské lyžování); Kendall Gretsch (Biatlon, běh na lyžích); Jake Adikov (Biatlon, běh na lyžích); Aaron Pike (Biatlon, běh na lyžích); Lisa Corso (Biatlon, běh na lyžích); Josh Sweeney (hokejové brusle, biatlon, běh na lyžích); Steve Emt (kulmování na invalidním vozíku); Matthew Thoms (kulmování na invalidním vozíku); David Samsa (kulmování na invalidním vozíku); Pam Wilsonová (kulmování na invalidním vozíku); Uranchimeg pro hru (kulmování na invalidním vozíku)

K tomuto příběhu přispěl NBC Olympics Research.