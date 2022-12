Flyers přicházejí o Lukáše Sedláka, který míří domů z osobních důvodů

VOORHEES, NJ – Flyers v sobotu prohráli šestku v útočném pásmu. Lukáš Sedlák dostal bezpodmínečné zproštění povinnosti a z osobních důvodů se vrátí do své domovské země. Letci požádali o výjimku z České republiky 19. října. Během léta podepsal s Avalanche roční smlouvu na 800 000 dolarů poté, co předchozí tři sezony hrál v Rusku za Traktor Čeljabinsk KHL. Sedlák, který v únoru oslaví 30 let, byl v zahraničí významným hráčem. Hrál za John Tortorella Blue Jackets od 2016-2017 do 2018-2019. Řekl, že jeho návrat do NHL v této sezóně mu nepřinesl to, co očekával. Řekl, že mu chybělo hrát větší roli a nebyl doma „12 let“. „Posledních pár týdnů jsem zjišťoval, jestli mě to baví a jestli mi hokej stále dává to, co od něj chci,“ řekl Sedlák v sobotu v tréninkovém centru Flyers. „Protože mám pocit, že moje rodina obětovala tolik, abych tu mohl být… ​​Myslím, že teď jen negativa převažují nad pozitivy.“ „Nic s organizací nebo s týmem nebo něco podobného. Je to tak, že se snažím jít domů a hrát trochu víc.“ Sedlák a jeho snoubenka žijí v Praze. Odcizil se jí, svým rodičům a bratrovi. „Studuje a pracuje, takže tu teď ve skutečnosti není,“ řekl. „To je taky jeden z důvodů.“ Sedlák hrál za Flyers dobře, dal jim velkou posilu v posledních šesti. Když byli Flyers rozpuštěni, posunul se v sestavě a viděl nějakou solidní hrací dobu. Ve 27 zápasech s Flyers zaznamenal osm bodů (tři góly, pět asistencí), plus-3 a 12:42 minuty na zápas. Měl tři vícebodové zápasy. S obhájcem titulu Avalanche se Sedlák představil ve třech zápasech a odehrál 7:42 minuty na zápas. Možná se připojí k Pardubicím v české extralize. „Je to dobrý člověk,“ řekl Tortorella. „Bude nám chybět. Je to dobrý člověk a znám ho několik let.“ READ Matthew Wolff dělá pokroky ve svém štěstí a očekávání | Sportovní „Hrál pro nás dobře a bude nám chybět. Ale je to jeho rozhodnutí.“ Sedlák očekával, že po návratu do NHL bude hrát menší roli. „Když jsem přišel z Ruska, samozřejmě jsem tam hodně hrál a hodně mě bavilo hrát a být tak trochu hráčem,“ řekl. „Nečekal jsem, že to sem dostanu. Věděl jsem, co dostanu – kolik minut, takové věci. Myslel jsem, že se z toho budu cítit lépe. Když jsem podepsal smlouvu s Coloradem, věděl jsem, že mohl mít šanci vyhrát.“ „Dostávám se do určitého věku, kdy to není jen o tom, že jsem v NHL. Je to také o tom hrát a užívat si hraní, protože nevím, kolik dobrých let mi zbývá.“ Sedlák odejde s několika pozitivy z krátkého působení ve Philadelphii. „Pamatuji si, jak moc mě Tortes naučil, když jsem byl v Columbusu. Naučil mě tady i jiné věci. Přijmu to,“ řekl. „Spousta dobrých vzpomínek s kluky v šatně. Bylo to pro mě skvělé.“ Odebírejte a hodnoťte Flyers Talk Apple podcast | Spotify | sešívačka | Článek 19 | Youtube

