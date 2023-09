Uvězněný vůdce ruské opozice Alexej Navalnyj cvrlikání Na rok bude převezen do tvrdšího vězení. Hrozí mu, že bude převeden na „nejtvrdší úroveň ruského sankčního systému“. Podle Pro agenturu Reuters.

Systémy protivzdušné obrany na jihu Ukrajiny přes noc zničily při „masivním“ ruském útoku více než 30 dronů, uvedla ve čtvrtek mluvčí jižního velení ukrajinské armády. Natalia Hominiuk dodala, že byla aktivována protivzdušná obrana, a to i v nedalekém přístavu Oděsa a Mykolajiv.

Navalnyj svůj přesun do vězení označil za „nejtvrdší možný trest“. To bylo provedeno prostřednictvím jeho účtu na platformě sociálních médií X, dříve Twitter. Tento týden prohrál odvolání proti 19letému trestu vězení. Navalnyj už podle žalobců strávil několik měsíců v „cele trestu“ pro jednu osobu za údajné disciplinární porušení. Tisková agentura zmíněno.

Kanadský premiér Justin Trudeau se omluvil poté, co zatleskal veteránovi nacistické jednotky V parlamentu během projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského minulý týden. Jaroslaw Honka byl na akci pozván a pochválil ho předseda kanadské Dolní sněmovny, který rezignoval poté, co židovské skupiny uvedly, že 98letý Honka bojoval během druhé světové války v jednotce Waffen-SS. „Byla to chyba, která hluboce zahanbila parlament a Kanadu,“ řekl Trudeau. Sdělit novináři ve středu.