Burnley’s Turf Moore byl vybrán jako hostitel jedné z kvalifikací anglického mistrovství Evropy hráčů do 21 let.

Young Lions společnosti Lee Carsley hostí Českou republiku ve skupině B, která se má konat ve čtvrtek 11. listopadu (KO 19:00).

Klarety předtím dvakrát porazily bývalého útočníka Burnley Dannyho Ingse při střetnutí U21 v roce 2014, kdy Anglie vyhrála 3: 1, síť našel také Carl Jenkinson.

Ten večer byla v pořadu nějaká velká jména; Hvězda Manchesteru United Bruno Fernandez a Man City Joao Cancello a Bernardo Silva jsou pro Anglii nevyužitými partnery.

Spoluhráči z Burnley Michael Keane a Nathaniel Saloba měli v sestavě Garetha Southgata klaretskou příchuť, když z lavičky přicházeli Inks, všichni tři v tuto chvíli byli na straně Seana Dyce.

Budoucí klaretové Ben Gibson a Patrick Bamford začínají v prvním centru a ten nakonec nahradí Ingse.

Burnley byl naplánován hostit kvalifikaci v březnu 2020 mezi Velkou Británií a Tureckem na epidemii Govt-19.

Prezident Burnley Alan Pace k příležitosti uspořádat setkání proti České republice řekl: „Jsme hrdí na to, že můžeme hostit anglické fotbalové hráče do 21 let a přivést mezinárodní fotbal zpět do Burnley.

„Jako klub, který se zajímá o rozvoj mladých domácích talentů, doufám, že naši příznivci uvítají příležitost vidět v Turf Moore jedny z nejzajímavějších hráčů v zemi a postavit se za Anglii v této důležité kvalifikaci mistrovství Evropy hráčů do 21 let.“

Corsley, který v dubnu navázal na Adiho Putroyda, se ujme svého prvního zápasu v úterý, kdy U21 zahájí kvalifikační kampaň proti Kosovu.

