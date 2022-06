Spouští se herní TV centrum Samsung se streamováním Xbox, Stadia a GeForce Now

Samsung dnes spouští vlastní Game Center pro chytré televizory a monitory pro rok 2022. Centrum sdružuje nejlepší aplikace pro streamování her na jednom místě s rychlým přístupem k Nvidia GeForce Now, Google Stadia, Utomik, Twitch a nové aplikaci Microsoft Xbox TV. Dokonce i Amazon Luna bude brzy k dispozici, úhledně integrovaná do uživatelského rozhraní Samsung Gaming Hub.

The Herní centrum Nefunguje pouze jako výchozí bod pro cloudové hraní. Videoherní konzole připojené k HDMI se objeví uvnitř rozbočovače spolu se vstupy průchozího ovladače, takže můžete používat jednu konzoli místo toho, abyste museli párovat více konzolí. To znamená, že sluchátka a ovladače Bluetooth budou fungovat ve více aplikacích, službách a zařízeních prostřednictvím Samsung Gaming Hub.

Největší novinkou v Game Center je Aplikace Microsoft Xbox TV. Zatímco Stadia, GeForce Now a Twitch jsou k dispozici na různých televizorech, aplikace Xbox je aktuálně exkluzivní pro Samsung Gaming Hub a poskytuje přístup k Xbox Cloud Gaming. fortnite Streamování je zdarma, ale k hraní více než 100 her budete potřebovat předplatné Xbox Game Pass Ultimate.

Kromě spuštění Game Center přidává Nvidia do své služby GeForce Now také některé hry. Al-Alath: Hrdinové čtyř královstvíA Disgaea 6 dokončenaA žraločí kartaA řemeslná kartaA Horká linka MiamiA NASCAR 21: Zapalování Všechny jsou dnes k dispozici.