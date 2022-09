Marion Music Club vystoupí na nedělním koncertě s pěticí místních umělců

Marion Music Club (dříve Marion Conference & Concert Club) slaví 102. ročník. Music Club zahájí sezónu 2022–2023 v Prospect Street United Methodist Church v neděli v 15:00 s „A Music Club Made in Marion“.

Odpoledního galavečera vystoupí pět bývalých stipendistů a k vidění budou památky z posledních 102 let.

Účinkujícími jsou:

● Stephanie (Weiser) Henkel Je rodačkou z Marion a dcerou zesnulého Eda a Dorothy Weiserových, která byla dlouholetou členkou Marion Music Clubu (Marion Lecture and Concert Club). Vystudovala v roce 1971 Marion Harding High School, získala tituly na univerzitách Ohio Wesleyan a Indiana a absolvovala doktorské studium na Ohio State University. Stephanie zpívala sopránové singly na každoročním vystoupení Marion Christ a získala stipendium Marion Music Club. Vyhrála konkurzy Metropolitan Opera Auditions, Cooper-Bing Competition a NATS State Artist Award a vystupovala jako sólistka v Carnegie Hall, Kennedy Center, National Cathedral a na koncertních sálech po celých Spojených státech, Německu, Rakousku, Maďarsku, a Českou republikou. Stephanie pracovala na zvukových fakultách Denison, Otterbein, Capital, Cedarville a Kenyon Colleges. Mnoho z jeho studentů má kariéru u klasických, hudebních divadelních a filmových umělců, stejně jako úspěšných učitelů hudby. Stephanie měla tu čest sloužit v Ohio pobočce Národní asociace učitelů zpěvu jako prezidentka a okresní guvernérka a vlastní Henkle Voice and Piano Studio ve Westerville, kde žije se svým manželem Jimem, zaměstnancem Spojených států. Oddělení obrany. Jejich syn Seth Carter žije v Detroitu se svými identickými dvojčaty, čtyřletým Sultanem a Sagem.

● Pták Parker Pochází z Marion a je nejmladším z osmi dětí Ricka a Big Birda. Parker absolvoval v roce 2015 Marion Harding High School a byl zapojen do téměř všech aspektů hudebního oddělení. Podílel se na marching band, bib ensemble, Singer Show Choir, zakládající člen Singers X-Treme All Male Show Choir, Symphonic Choral, Symphonic Ensemble, Orchestra, Chamber Orchestra, String Quintet, Stardusters Jazz Band, Musicals, Inner Rhythm Ensemble , a Can Music Student of the Year 2015. Parker získal stipendium Ohio State Jazz Camp v roce 2012 a byl členem OMEA All-State Choir v roce 2015. Parker navštěvoval Indiana University po tři semestry a později přešel na Ohio State University, kde byl členem Wind Team Symphony, Symphony Orchestra, Jazz Ensemble a Jazz Ensemble. Podílel se také na hře na trombon. Bohužel z osobních důvodů nemohl studium dokončit. V komunitě Marion byl Parker na jevišti a v orchestřišti pro několik produkcí Palace, Marion Concert Ensemble, UMC Epworth Orchestra a Emmanuel Lutheran Orchestra, nový přírůstek do Great Palace Theatre Ensemble. Šest let pomáhal učit na táboře Marion Harding Marching Band a jeden rok na táboře Pleasant Marching Band. Parker byl také v orchestrálních jamách pro hudební divadelní produkce na Harding High School, Pleasant High School, Ridgell High School a River Valley High School. Parker v současnosti pracuje pro Alloway Environmental Testing Services jako laboratorní asistent.

● Julia Griffiths Vanderhofová Zpěvačka a herečka promovala v River Valley v roce 1977. V roce 1981 získala titul BA v oboru Voice Performance and Theatre na Ohio University. Julia režírovala 28 muzikálů na River Valley High School, kde byla oceněna jako první držitelka River Valley Music Alumni Award. Je současnou ředitelkou sboru Carillon-Iris Bell Choir (přes 30 let) a bývalou ředitelkou pěti dalších sborů v I. presbyteriánském kostele. Je vdaná za svého manžela Garyho a má dva syny – Justina a Kylea – a milovaného mazlíčka Coopera. Julia ráda tráví čas se svou vnučkou Emersonem a svými dvěma vnoučaty Fletcherem a Warrenem. Pravděpodobně nejlépe známá pro svou roli trpaslíka válečného v každoroční produkci „Vánoce v paláci“.

● Ann Schitzerová V současné době je hudebním specialistou / učitelem zvuku na základní škole McKinley a bývalým ředitelem sboru na střední škole Grant v Marion City Schools. Od roku 2004 do roku 2021 sbory sedmé a osmé třídy trvale skórovaly vysoko na akci řízené státem Ohio pro Ohio Music Education Association. Ann také prezentovala témata související se středoškolskou sborovou výukou jako lékařka na státní konferenci v Ohiu Asociace pro výchovu hudby v letech 2016–2019. Kromě toho měla tu čest hostovat v Lorraine Middle School Choir of Honor v březnu 2019 a také v OMEA District X Honors Choir na Mount Vernon University v listopadu 2021. Během GMS Ann také vedla vzkvétající sborový a divadelní program kde režíroval a produkoval středoškolské práce. Nedávno také působila jako hudební režisérka/hlavní role v inscenacích Marion Palace Theatre Jr. ve filmech „Malá mořská víla“, „Peter Pan“, „Aladdin“, „Tarzan“, „Willy Wonka“, „Johnny B Jones“ a “ Zamrzlý“. Ann se v současnosti angažuje jako zpěvačka v Big Bandu divadla Marion Palace a působí také jako nezávislá vokální umělkyně. Ann vystudovala Otterbein University (College) s bakalářským titulem v hudební výchově se zaměřením na klavír a zpěv. Je držitelkou titulu Master of Music Education v oboru Teaching Musical Arts na Bowling Green State University. Letos v červnu byla Ann porotkyní stipendijního programu Miss Ohio, kde dříve soutěžila a dvakrát se umístila mezi pěti nejlepšími finalisty. Ann také sloužila jako manažerka získávání finančních prostředků pro záhadnou vraždu v Junior Service Guild, která se koná dvakrát ročně. V srpnu 2022 Anne debutovala v psaní s kolegyní hudebnicí a přítelkyní Julií Vanderhofovou, když předváděli svou první originální show Breaking the Wills of Bingo. Anne bydlí v Marion se svým manželem Scottem. Jejich dvě dcery, Sydney a Olivia, studují na Ohio State University a University of Miami.

● stadion Chelsea Od svých čtyř let zpívá, tančí, hraje a studuje zpěv. Dorothy Weiserová byla její první vokální trenérka. V současné době studuje hudbu u vokální trenérky a vítězky ACM Jodi Rodman. Chelsea začala zpívat v kostele a na pódiu Palace. V osmi letech odcestovala Chelsea se svými rodiči Cherrie a Joe Field do New Yorku, kde soutěžila na talentové konferenci MMA. Získala první cenu v Runway, Typografie a Talent. Chelsea začala zpívat národní hymnu na hlavních ligových sportovních akcích ve věku deseti let. V roce 1997 byla Chelsea korunována Miss Teeny Pop. Chelsea začala svou kariéru skladatele ve věku 15 let a nyní má katalog více než 100 písní. Na Pleasant High School hrála Chelsea hlavní role v muzikálech. Navštěvovala Muskingum College, kde studovala zpěv a herectví. Po jednom roce v Muskingum se přestěhovala do Nashvillu, Tennessee, kde uzavřela svou první nahrávací smlouvu s Universal Rust Records. V roce 2006 měla Chelsea úspěch mimo Spojené státy se svým hitem „Touch the Sky“ s Markem Kornem. Chelsea se v roce 2008 provdala za svou středoškolskou lásku Adama Heslera. V roce 2009 Chelsea podepsala smlouvu s Moxy Records a v roce 2010 vydala Chelsea svůj první singl „Things I Should Have Said“. V roce 2011 se Chelsea a její manžel vrátili do Ohia, aby založili rodinu. Nyní mají tři syny – Hudsona, Brookse a Kingstona. Chelsea pokračuje v práci v zábavním průmyslu a je talentovým agentem. Chelsea a její rodina vlastní a provozují podnik TC Restaurant Group v Nashvillu v Pittsburghu a brzy v Gatlinburgu v Tennessee. Spolupracuje s umělci Jasonem Aldeanem, Lukem Bryanem, Mirandou Lambert, Florida Georgia Line a Morgan Wallen a nadále vystupuje.