Náhled: D + D Praví čeští mistři

Obranný šampion: belgický Thomas Peters Španěl vyhrál poprvé na evropském turné, když chytil tři mladistvé do 69 let úderem Atriho Arnase. Peters nebyl tento týden uveden na hřiště a nehrál po olympiádě, protože se během soutěže cítil špatně.

Thomas Peters vyhrál událost podruhé v roce 2019. Foto: Getty Images.

Kurs: Postaveno za 30 30 milionů na okraji Prahy dopravními podnikateli a vzteklým golfistou, Jiří SimoneAlbatross Golf Resort je dlouhé a příležitostně kopcovité prostředí.

Návrhář Keith Preston Otevřen pro hru v roce 2009, systém se od doby, kdy poprvé hostil Czech Masters v roce 2014, výrazně změnil. Bylo přidáno několik nových vodních nebezpečí, z nichž dvě přicházejí v burr-5 na obou stranách greenuSvatý Otvor

Z tipů je délka hřiště 7 467 yardů (6 828 metrů) při hraní přes 600 yardů se dvěma para -5s, zatímco ve velmi úzké oblasti -3,168 yardů je vodní přední, levý a zadní okraj chráněn zeleně.

Kurz Albatross je dlouhá exkurze. Foto: Getty Images.

Podmínky: 1 000 000

Hráči ke sledování: Pro letošní akci byli do pole přidáni tři hlavní šampioni a všichni získají titul tento týden.

Bývalý mistr Masters a držitel sedmi titulů European Tour, Angličan Danny Willett, Zahraje si své třetí české Masters. Obě jeho vystoupení skončila v top 20 (2014 a 2018), ale jeho poslední start-na The Open minulý měsíc-naznačuje, že možná hledá lepší výsledek v Praze. Začal s 67-69 koly, aby dosáhl na první stránku žebříčku, než přešel na T33.

2016 Otevřený šampion, Henrik Stenson, Pokus o úpravu formuláře. Švédsko, které je nyní na 204. místě na světě, ztratilo 11 ze 16 startů v roce 2021, ale s jistotou dokáže najít zlom v této oblasti. Silný finiš, dokonce i výhra, by ho mohl posunout do první 125 v žebříčku Race to Dubai … výsledek, který by ho před měsícem ani nenapadl.

Badrek Harrington Při svém třetím debutu na této akci je vrcholem druhé místo v roce 2018. Při té příležitosti se kapitán evropského poháru jezdců dožil 20 let a letos ukázal, že se na pravidelném turné dokáže promíchat v řetězcových polích, přičemž ukázal své čtvrté místo v PGA Championship a T11 na Scottish Open. Harrington může dosáhnout vrcholu žebříčku s pevným odhodláním uspět jako senior v této oblasti.

High end tohoto týdne by mohl znamenat, že Brighton McPherson bude v příští sezóně blízko plné evropské turné. Foto: Getty Images.

Mezi Australany hrajícími v Praze Brighton McPherson Doufám, že hybnost získaná ze tří dílčích kol k uzavření Cashew Classic bude pokračovat i minulý týden. Po pomalém startu vylezl zpět, aby dokončil T21 a zaznamenal své nejlepší evropské turné v sezóně.

Záznam se 72 otvory: Pod Andrea Pavan 22, 266 (2018).

Australané v FUELD: Brighton McPherson, Maverick Antcliffe, Jack McLeod, Timmy Papados, Diane Lawson.

