Kagame obviňuje svět z nečinnosti, když si Rwanda připomíná genocidu z roku 1994 s přetrvávajícími jizvami

KIGALI (Rwanda) – Rwandský prezident Paul Kagame obvinil mezinárodní společenství z nečinnosti, která to umožnila 1994 genocida Stane se tak v neděli, kdy Rwanďané uplynou 30 let od doby, kdy extremisté podporovaní vládou zabili odhadem 800 000 lidí.

Rwanda však v následujících letech vykázala silné oživení a hospodářský růst Jizvy zůstávají Existují otázky, zda bylo dosaženo skutečného usmíření za dlouhé vlády Kagame, jehož rebelské hnutí zastavilo genocidu a chopilo se moci. Mnohými byl chválen za to, že přinesl relativní stabilitu, ale ostatními haněn pro jeho nesnášenlivost k nesouhlasu.

Kagame vedl ponuré vzpomínkové akce v hlavním městě Kigali. Mezi zahraničními návštěvníky byla delegace v čele s Billem Clintonem, prezidentem USA během genocidy, a izraelským prezidentem Isaacem Herzogem.

Zabíjení propuklo, když bylo nad Kigali sestřeleno letadlo s prezidentem Juvenalem Habyarimanem, Hutuem. Tutsiové byli obviněni ze sestřelení letadla a zabití prezidenta. Stali se terčem masakrů hutuských extrémistů, které trvaly více než 100 dní. Byli zabiti i někteří umírnění Hutuové, kteří se snažili chránit příslušníky menšiny Tutsiů.

Rwandské úřady již dlouho obviňují mezinárodní společenství z ignorování varování před zabíjením a někteří západní vůdci vyjádřili lítost.

Po odchodu z úřadu Clinton uvedl rwandskou genocidu jako selhání své administrativy. Francouzský prezident Emmanuel Macron na předem natočeném videu před nedělním ceremoniálem uvedl, že Francie a její spojenci Mohli zastavit genocidu, ale chyběla jim k tomu vůle. Macronovo oznámení přišlo tři roky poté, co uznal „obrovskou odpovědnost“, kterou nese Francie – nejbližší evropský spojenec Rwandy v roce 1994 – za to, že nedokázala zastavit pád Rwandy do masakru.

„Je to mezinárodní společenství, které nás všechny zklamalo, ať už kvůli opovržení nebo zbabělosti,“ řekl Kagame v projevu, který pronesl po zapálení pamětní pochodně a položení věnce na památném místě, kde jsou uloženy ostatky 250 000 obětí genocidy v Kigali.

Podělil se také o příběh svého bratrance, který se pokusil zachránit svou rodinu s pomocí mírových sil OSN. Nepřežila.

„Nikdy nezapomeneme na hrůzy oněch 100 dní, na bolest a ztrátu, kterou utrpěli obyvatelé Rwandy, ani na společnou lidskost, která nás všechny spojuje a kterou nenávist nemůže nikdy překonat,“ uvedl americký prezident Joe Biden v prohlášení.

Etnické složení Rwandy se od roku 1994 téměř nezměnilo, s většinou Hutuů. Tutsiové představují 14 % a pouze 1 % populace Rwandy se 14 miliony obyvatel. Kagameova vláda ovládaná Tutsi zakázala jakoukoli formu organizování podle etnických linií jako součást úsilí o vybudování jednotné rwandské identity.

Občanské průkazy již neidentifikují občany podle etnické skupiny a úřady zavedly přísný trestní zákoník ke stíhání osob podezřelých z popírání genocidy nebo „ideologie“, která se za ní skrývá. Někteří pozorovatelé tvrdí, že zákon se používá k umlčení kritiků, kteří zpochybňují vládní politiku.

Skupiny na ochranu lidských práv obvinily Kagameovy vojáky z provádění některých vražd během genocidy a po ní ve zjevné odvetě, ale rwandské úřady považují tato obvinění za pokus o přepsání historie. Kagame již dříve řekl, že jeho síly projevily zdrženlivost tváří v tvář genocidě.

Kagame v neděli řekl, že Rwanďané byli znechuceni kritiky, kteří „zpochybňovali a revidovali“ historii genocidy. „Rwanďané to budou vždy zpochybňovat,“ řekl a dodal, že prevence další genocidy vyžaduje politická opatření, jako jsou ta, která jsou nyní zavedena.

Dodal: „Naše cesta byla dlouhá a obtížná.“ „Rwanda je naprosto pokořena rozsahem našich ztrát a lekce, které jsme se naučili, jsou vryta do krve. Ale obrovský pokrok, kterého naše země udělala, je jasně vidět a je výsledkem rozhodnutí, které jsme společně učinili, abychom oživili náš národ.“ .“

Dodal: „Základem všeho je jednota. „Tohle byla první volba – věřit myšlence sjednocené Rwandy a žít podle ní.“

Noční vigilie se bude konat později v neděli jako součást týdne vzpomínkových aktivit.

Naftal Ahishaki, prezident Ebuka, prominentní skupiny přeživších, řekl The Associated Press, že udržování vzpomínky na genocidu naživu pomáhá bojovat proti mentalitě, která umožňuje sousedům, aby se navzájem obrátili a zabíjeli dokonce i děti. Masové hroby jsou ve Rwandě stále objevovány i o 30 let později, což je připomínkou rozsahu zabíjení.

„Je čas zjistit, co se stalo, proč se to stalo a jaké jsou důsledky genocidy pro nás jako přeživší genocidu, pro naši zemi a pro mezinárodní společenství,“ řekl Ahishake.

Řekl, že jeho země ušla dlouhou cestu od 90. let, kdy se vzpomínkových akcí účastnili pouze přeživší a vládní úředníci. „Ale dnes se účastní i ti, kteří jsou rodinnými příslušníky pachatelů.“

Kagame, který vyrostl jako uprchlík v sousední Ugandě, byl faktickým vládcem Rwandy, v letech 1994 až 2000 působil nejprve jako viceprezident a poté jako úřadující prezident. Do úřadu byl zvolen v roce 2003 a od té doby byl několikrát znovu zvolen. Kandidát pro volby naplánované na červenec vyhrál poslední volby Téměř 99 % hlasů.

Ochránci lidských práv a další tvrdí, že autoritářský režim vytvořil Kagame Klima strachu Což nevybízí k otevřené a svobodné diskusi o národních otázkách. Kritici obvinili vládu, že nutí oponenty uprchnout, vězní je nebo je nechá zmizet, zatímco někteří jsou za záhadných okolností zabiti. Kagameho nejnebezpečnějšími politickými rivaly jsou jeho bývalí Tutsiové, kteří nyní žijí v exilu.

Přestože je Rwanda převážně mírumilovná, měla také problematické vztahy se svými sousedy.

nově, S Kongem vzrostlo napětíS výměnou obvinění mezi vůdci obou zemí z podpory ozbrojených skupin. Vztahy s Burundi jsou napjaté kvůli obviněním, že Kigali podporuje rebelskou skupinu útočící na Burundi. A Vztahy s Ugandou Po období napětí pramenícího z tvrzení Rwandy, že Uganda podporuje rebely stojící proti Kagamemu, se ještě plně neuskutečnila normalizace.