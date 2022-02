Americká armáda se domnívá, že ruská invaze na Ukrajinu je největším konvenčním konfliktem v Evropě od druhé světové války

Prezident Joe Biden ve čtvrtek v Bílém domě řekl, že nařídil další pozemní a vzdušné síly rozmístěné v Evropě v Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku a Rumunsku a řekl, že do Německa budou vyslány „další schopnosti amerických jednotek“.

„Spojené státy budou bránit každý centimetr území NATO plnou silou americké moci,“ řekl prezident. Dobrou zprávou je, že NATO je jednotnější a odhodlanější než kdy předtím.

Vysoký představitel americké obrany řekl novinářům krátce poté, co Biden oznámil, že Austin nařídil nové rozmístění v Evropě. „To bude zahrnovat bojovou brigádu, obrněnou brigádu, s přidruženými schopnostmi a podpůrnými prvky,“ řekl úředník. „Rozmístí se v Německu, aby ujistili spojence v NATO, odradili ruskou agresi a připravili se na podporu řady požadavků v regionu. Očekáváme jejich odchod v nejbližších dnech,“ dodal.

„Od druhé světové války jsme neviděli tradiční pohyb, jako je tento, od národního státu k národnímu státu a rozhodně nic takového rozsahu, rozsahu a rozsahu,“ řekl ve čtvrtek novinářům úředník. „A pokud to odhalí způsob, jakým jsme sem přišli, že si myslíme, že se to stane, je to potenciálně velmi krvavé, velmi drahé a má to obrovský dopad na evropskou bezpečnost velkým způsobem, pravděpodobně na dlouhou dobu.“

Spojené státy už týdny vydávají přísná varování, že ruský prezident Vladimir Putin zaútočí na Ukrajinu v rozsahu, jaký za desítky let neviděl. Spojené státy a jejich evropští spojenci se chystají ve čtvrtek odhalit sankce vůči Rusku v reakci na agresi Moskvy, přestože americký prezident Joe Biden dal jasně najevo, že americké síly rozmístěné v provinciích NATO ve východní Evropě nebudou zataženy do konfliktu na Ukrajině. , což není vhodné. člen NATO.

Počáteční ruská ofenzíva zahrnovala „tři hlavní osy útoku“, podle představitele obrany. Počáteční útok zahrnoval více než 100 raket vypuštěných Ruskem, včetně balistických střel krátkého a středního doletu, řízených střel, střel země-vzduch a střel odpalovaných z Černého moře.

Úředník uvedl, že součástí počáteční ofenzívy bylo také 75 těžkých a středních bombardérů s pevnými křídly a Rusko zahájilo některé „pozemní invaze“ na Ukrajinu z Běloruska, které hraničí s Ukrajinou na severu. Ruské síly byly rozmístěny v Bělorusku na vojenských cvičeních, která Moskva prohlašovala.

Doposud se podle úředníka ruská armáda zaměřovala na vojenské cíle a cíle protivzdušné obrany na Ukrajině, včetně kasáren, muničních skladů a asi 10 letišť.

„Nemáme dobrý pocit totálního zničení, jak byste mohli očekávat. Nemáme dobrý pocit z lidských a/nebo vojenských obětí,“ dodal úředník.

Spojené státy plánují pokračovat ve svém nedávném vzoru selektivního odhalování Putinových plánů, až se je dozvědí, uvedli ve čtvrtek představitelé, ačkoli je nyní jasné, že tato strategie nemůže zabránit invazi na Ukrajinu.

Úředníci říkají, že očekávají, že budou pokračovat v používání taktiky zveřejňování zpravodajských informací, ne nutně k odstrašení Putina – který se neprokázal jako úspěšný – ale proti ruským obviněním o událostech na místě. To by mohlo zahrnovat vyvrácení ruských obvinění ze zvěrstev nebo snahu odhalit některé z Putinových plánů předem.

Vysoký představitel obrany řekl, že další americké vojenské prostředky dorazí do východoevropských zemí později ve čtvrtek.

Šest F-35 dorazí do Estonska, Litvy a Rumunska, po dvou pro každou zemi, uvádí úředník. Skupina útočných vrtulníků je „na cestě“, řekl úředník a poznamenal, že došlo k „nějakým problémům s počasím“, které je přivedly na jejich pozice. „Stále očekáváme, že ti Apači dorazí na místo později,“ řekl úředník.

V úterý Biden oznámil, že spojencům NATO ve východní Evropě budou rozmístěny další vojenské prostředky USA.

Toto oznámení zahrnovalo přesun až osmi útočných stíhaček F-35 z Německa do jiných východoevropských zemí podél východního křídla NATO, 20 vrtulníků AH-64 z Německa do pobaltské oblasti a 12 vrtulníků AH-64 z Řecka do Polska. Řekl to v úterý vysoký představitel obrany.

Biden a američtí představitelé opakovaně prohlásili, že americké síly nepůjdou na Ukrajinu, ale jsou nasazovány k posílení východního křídla NATO.

„Americké síly jsou stále mimo Ukrajinu,“ dodal úředník.